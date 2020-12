Ekipo pariške županje Anne Hidalgo doletela 'absurdna' kazen

Globo v višini 90.000 evrov je zahtevalo francosko ministrstvo za javne službe z obrazložitvijo, da je Pariška občina pri zaposlovanju leta 2018 kršila nacionalna pravila o enakosti spolov. "Z veseljem sporočam, da so nas oglobili,"je Hidalgojeva sarkastično dejala na seji mestnega sveta in dodala, da jo je prevzelo "veselje", ko je izvedela za kazen. Županja je še povedala, da je bila obtožena, ker je bilo leta 2018 na vodstvene položaje v mestni hiši imenovanih 11 žensk in le pet moških, kar pomeni, da je 69 odstotkov imenovanj pripadlo ženskam.