Ekološka katastrofa na Hvaru: v morje naj bi steklo 15 ton nafte

"Danes zjutraj okoli 9.30 smo prejeli informacijo, da je v mestu Hvar, v zalivu Križna luka, prišlo do naftnega onesnaženja morja. Na kraju so uslužbenci Policijske postaje Hvar in Postaje pomorske policije, gasilci, hrvaška obalna straža in uslužbenci luške uprave. Poleg izvajanja postopka sanacije škode bo izveden tudi postopek ugotavljanja vseh dejstev in okoliščin dogodka ," so povedali.

Kot so zapisali, so se v zvezi s pojasnili obrnili na luško upravo Split, ki jih je napotila na ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Od tam pa so jim sporočili, da o dogodku nimajo informacij.

Križna luka je drugo pristanišče mesta Hvar, do katerega se pride skozi prehod med otočkom Galešnik in hvarsko obalo. Veliko čolnov pripluje tja po gorivo, naslednje najbližje črpalke pa so na Visu, Vrbovskem in Bolu.