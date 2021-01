Ekološka katastrofa v Višegradu: jezero dobesedno preplavile smeti

V zadnjih dneh minulega leta so uporabnike družbenih omrežij šokirali posnetki Potpećkega jezera pri Priboju v Srbiji in akumulacijskega jezera pri Višegradu. Na posnetkih namreč več ni videti vode, saj so jo preplavile pa na tisoče kubikov plavajočih smeti. Gre za pravo ekološko katastrofo, ki ogroža tudi delovanje hidroelektrarne.

Povod za ekološko katastrofo so nedavne obilne padavine, zaradi katerih je narasla reka Lim. Ta je v svojem zgornjem toku smeti raznesla z deponij v več občinah v Črni Gori in Srbiji. Posnetki ekološke katastrofe so zakrožili po spletu in razburili celotno regijo. Potpećko jezero pri Priboju v Srbiji se je namreč spremenilo v ogromno deponijo, ki ji ni videti konca.

Voda pa se ne ustavi in ne pozna meja, tako so te smeti priplavale vse do reke Drine v sosednji Bosni in Hercegovini v katero se izliva reka Lim. Stanje v Višegradu v BiH je tako precej podobno kot v Priboju: gladino akumulacijskega Drinskega jezera povsem prekrivajo smeti, ki so med drugim ogrozile tudi delovanje Hidroelektrarne Višegrad. Prebivalci Višegrada se sicer s to težavo, ki večinoma izvira iz sosednjih držav, deloma pa tudi iz BiH, spopadajo že več let. Tudi v preteklosti je namreč ob večjih nalivih k njim priplavalo ogromno smeti. A tako hudo, kot je tokrat, še ni bilo. Razlog za tako ogromne količine smeti naj bi bila poškodba zapore, s katero so odpadke zadrževali, da ne pridejo do samega jeza hidroelektrarne. Pri jezu se je tokrat nabralo za približno 4000 kubičnih metrov odpadkov. Lokalne oblasti so že začele z odstranjevanjem gore smeti. Včeraj so očistili približno 100 kubičnih metrov smeti in s takšnim tempom je jasno, da bi lahko čiščenje trajalo tudi več kot mesec dni.

Vodstvo HE Višegrad, lokalni prebivalci, ljubitelji narave in aktivisti iz ekoloških društev že vrsto let opozarjajo na alarmantno stanje, vendar pa se nič ne premakne. "Največ smeti pride iz reke Lim, ker je na obalah te reke veliko divjih odlagališč in to zelo dobro vedo oblasti v sosednjih državah. Tukaj ne gre samo za Priboj, pač pa še pred Pribojem in v Črni Gori, in vsi odgovornost prestavljajo eden na drugega, dokler vse skupaj ne pride v Višegrad in tukaj ustvari problema," je za N1 dejal prebivalec Višegrada Aleksandar Antić. Aktivist iz ekološkega društva Eko Višegrad Dejan Furtula pa je opozoril na to, da ni niti ustrezne rešitve, kaj z odstranjenimi odpadki. "Vse te smeti, ki priplavajo, se dobesedno pobere in odloži na višegrajsko deponijo. In tam zgorijo in vse se spira ter preko podzemnih voda ponovno vrača v reko Drino," je dejal za N1. Ekološki aktivisti v Višegradu ocenjujejo, da 90 odstotkov odpadkov priplava iz Srbije po reki Lim in konča v reki Drini na območju Višegrada.

