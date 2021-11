Ekološka vstaja v Srbiji: protestniki blokirali ceste, prišlo do pretepa

Ceste po Srbiji je blokiralo več tisoč ljudi, saj nasprotujejo odprtju rudnika litija, za katerega pravijo, da je nevaren za okolje. Policija je svoje enote razporedila po različnih delih Beograda, vendar so se protestniki blokadam izognili in blokirali avtocesto Niš–Zagreb–Beograd. Demonstracije so potekale tudi v Čačku, Šapcu, Kragujevcu in Novem Sadu. V Novem Sadu so policisti pridržali devet protestnikov.

Policija je proteste pod imenom Ekološki vstaja sicer prepovedala, toda protestniki so dejali, da so želeli večinoma mirno protestirati.

Ministrica za rudarstvo in energetiko Zorana Mihajlović je dejala, da je zapora cest "navaden teror manjšine".

Protestniki trdijo, da bi načrtovani rudnik mednarodne korporacije Rio Tinto v zahodni Srbiji lahko imel negativne posledice za okolje ter onesnažil vodo in zemljo. "Srbija ni naprodaj in ne bo nikogaršnja kolonija," so sporočili protestniki v središču Beograda in od srbskega predsednika zahtevali, da ne podpiše sprememb zakona o razlastitvi.

Nasprotniki zakona trdijo, da bi zakon omogočal odvzem premoženja državljanov zavoljo "pogubnih projektov in državnih dogovorov". Nasprotujejo morebitni razlastitvi kmetijskih zemljišč v zahodni Srbiji, da bi rudarski korporaciji Rio Tinto in tujemu zasebnemu kapitalu omogočili izkoriščanje in kemično predelavo litijeve rude za proizvodnjo baterij.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je v začetku tedna dejal, da je normalno, da ljudje protestirajo, a da Ria Tinta v Srbijo ni povabil on, pač pa predstavniki predhodnega režima in sedanje opozicije, ki pa sedaj sodelujejo na protestih. Dodal je še, da so hinavci.