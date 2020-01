'Preobrazba' kapitalizma: namesto delničarjev v središču skupnost?

Z vstopom v leto 2020 se svetovno gospodarstvo nahaja na razpotju. Razlike med sloji se povečujejo, svet se spopada z nevarnostjo grozečih podnebnih sprememb, distopični strah pred eksponentnim tehnološkim napredkom ne pojenja, trgovinske napetosti med velesilami ne kažejo znakov popuščanja, svetovno gospodarstvo pa beleži šibkejšo rast. Zato ni nič čudnega, da se pojavljajo vprašanja, kako rešiti in popraviti obstoječi družbeno-ekonomski red in kje se v vsej tej dinamiki veliki premikov nahaja 'mali človek'?

Septembra 2019 je časnikFinancial Times sprožil kampanjo "Kapitalizem. Čas za ponastavitev". Novi slogan na praporu sicer ekonomsko liberalnega medija, kaže na rastoče zavedanje, da je nujno treba nasloviti težave in potencialne krize, ki se rišejo na obzorju. T. i. nova agenda poziva lastnike kapitala k povezovanju "profita z namenom" ter kliče k spremembam trenutnega modela delničarskega kapitalizma, ki je dominiral svetovnemu gospodarstvu vrsto desetletij. Tako je uredništvo Financial Timesa predlagalo odmik od maksimizacije vrednosti za delničarje k kapitalizmu po meri deležnikov; torej tako lastnikov kot tudi potrošnikov, zaposlenih, dobaviteljev in lokalne skupnosti. Kot v uvodniku piše urednik FT Lionel Barber, bi to pomenilo, da bi se vodilne finančne ustanove, namesto h kratkoročnim dobičkom za delničarje, raje usmerile k javnim oz. deležniškim potrebam. Korak dalje v misli poskušajo storiti tudi nekateri finančni mogotci, kot je denimo milijarder Ray Dalio, soupravitelj enega od največjih investicijskih skladov in po lanski Bloombergovi lestvici 58. najbogatejši človek na planetu. Dalio je prepričan, da je kapitalizem v trenutni delničarski preobleki garant za krepitev povečevanja družbene neenakosti, ki bi jo bilo treba omejiti in izboljšati s sprejetjem vrste keynesijanskih ukrepov. Še več, Dalio se boji, da bo v primeru ignoriranja obstoječih težav prišlo do "neke vrste revolucije, ki bo odnesla kapitalizem". Ob tem ne gre spregledati niti nenavadno marksistične parafraze glavnega ekonomista in izvršnega direktorja za monetarne analize in statistiko pri Centralni banki Velike Britanije Andyja Haldaneja, ki meni, da je kapitalizem, v trenutni obliki, začel jesti samega sebe.

Svetovni ekonomski forum v Davosu letos poteka od 21. do 24. januarja. Na 24ur.com ga spremljamo s posebno serijo člankov.

Tudi stanje v Združenih državah Amerike, glavnemu motorju svetovnega kapitalizma, ki poganja svetilnik upanja prostega trga ter individualnega napredka, glede na nekatere statistične izsledke, že kliče k premisleku in morda celo oblikovanju 'nove družbene pogodbe'. Že res, da se statistike drži ponarodeli rek, da je 'najbolj lažniva veda', ki jo je mogoče z nekaj domiselnosti, interpretacijo in skrbno izbiro parametrov, prikrajati določenim agendam, a vseeno Američani težko zamižijo pred podatki, da v njihovi državi vlada večja neenakost in manjša socialna mobilnost kot v drugih razvitih deželah. Za 90 odstotkov prebivalstva realni dohodki, upoštevajoč inflacijo, stagnirajo. Dohodki povprečnega moškega delavca so tako danes na ravni tistih izpred štirih desetletij. Tudi podatek, da se je po več desetletjih podaljševanja življenjske dobe ta začela zmanjševati, govori vsaj o tem, da strah pred regresijo ni odveč.

Plače ameriških delavcev so že nekaj časa na ravni tistih pred 40 leti. FOTO: AP

A kako do rešitev? Svetovni gospodarski forum (WEF) tudi na letošnji konferenci v švicarskem Davosu skuša z vključevanjem poslovnih, političnih, akademskih in drugih voditeljev slediti zavezi izboljševanja sveta preko oblikovanja globalnih, regionalnih in industrijskih agend. V letošnjem manifestu, ki se ukvarja z vlogo podjetja v četrti industrijski revoluciji, pri WEF pozivajo k vključitvi deležnikov pri skupnem in trajnem ustvarjanju vrednosti. Na ta način bi namreč podjetja služila ne samo delničarjem, ampak tudi vsem deležnikom. Kot so zapisali, je "najboljši način za uskladitev različnih interesov deležnikov dosegljiv preko skupne zavezanosti politikam in odločitvam, ki krepijo dolgoročno blaginjo podjetja". Manifest prav tako poziva k pošteni konkurenčnosti, enakopravnim izhodiščem, varovanju digitalnih ekosistemov in zagotavljanju zaupanja ter o ničelni toleranci do korupcije. Pri WEF verjamejo, da je podjetje več kot zgolj ekonomska enota, ki ustvarja dobiček, saj "izpolnjuje človeške in družbene težnje kot del širšega družbenega sistema". Uspešnost naj se namreč ne meri le glede na donosnost delničarjev, ampak tudi po tem, kako podjetje dosega svoje cilje na področju okolja, družbe in dobrega upravljanja.

Na forumu bodo poskušali preizpraševati delničarski kapitalizem in razpravljati o večji vključenosti deležnikov. FOTO: Shutterstock

Ob teh lepih besedah pa je seveda treba vzeti v zakup težkokategorne faktorje, ki pogosto radi poskrbijo, da številni manifesti in deklaracije ostanejo le mrtve črke na papirju. Za uresničitev takšnih predlogov in zavez sta v prvi vrsti potrebna širok družbeni konsenz ter volja političnih in gospodarskih centrov moči, ki morajo med vrsticami prepoznati svoj interes. Pa je premik k predlagani prenovitvi kapitalizma v tako kompleksnem svetu nestabilnih zavezništev, oslabljenih vlog svetovnih organizacij in geopolitičnih ter trgovinskih napetostih sploh mogoč? Res je, da je "večna reciklaža" zagotovo največja vrlina kapitalizma, a izzivi, ki so pred njim, so zagotovo zgodovinski. Že samo trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko na letni ravni prinaša milijardne izgube za dve največji svetovni gospodarstvi. Spor je najbolj udaril po industriji, predvsem avtomobilski, tehnološkem sektorju ter predvsem kmetijstvu. Študija, ki jo je izvedla organizacija Zveza potrošnikov za tehnologijo (Consumer Technology Association - CTA), navaja, da ameriške tarife na uvoz kitajskih proizvodov tehnološki industriji mesečno povzročijo skoraj milijardo evrov škode. Spor so na svoji koži občutila tudi ameriška maloprodajna, proizvodna in gradbena podjetja, ki morajo zdaj plačevati več za materiale in blago. Kot so ugotovili tudi pri dallaški podružnici ameriške centralne banke, podjetja zdaj poskušajo breme povišanih stroškov prenesti na kupce blaga. Medtem so trije detroitski avtomobilski velikani General Motors, Ford Motor in Fiat Chrysler Automobiles sporočili, da so tarife vsakemu posebej že v prvem letu prinesle milijardno izgubo.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, ki jo je sprožil ameriški predsednik Donald Trump, je povzročila veliko škodo za obe vodilni svetovni gospodarstvi. FOTO: Shutterstock