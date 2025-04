Sredi Moskve eksplodirala avtomobilska bomba, umrl ruski general

Posnetek varnostne kamere, ki ga je objavil ruski časnik Izvestija, prikazuje silovito eksplozijo, ob kateri so v zrak poleteli kovinski drobci. Eksplozija je odjeknila je ravno v trenutku, ko se je moški na posnetku odpravil proti avtomobilu.

Ruski preiskovalni odbor, glavni zvezni preiskovalni organ v državi, je po poročanju BBC-ja potrdil, da je bil v eksploziji ubit general Jaroslav Moskalik . Ruski preiskovalci so sprožili preiskavo umora in tihotapljenja eksploziva.

Moskalik je kot predstavnik Rusije sodeloval v pogajanjih z Ukrajino leta 2015, ko so na vzhodu države divjali spopadi med ukrajinsko vojsko in ruskimi separatisti. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je nato leta 2021 povišal v generalporočnika, ob sklicevanju na podatke Kremlja navaja AFP.

"Volkswagen Golf je eksplodiral, potem ko se je sprožila improvizirana eksplozivna naprava, napolnjena s kovinskimi delci," je o atentatu povedala predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko . Preiskovalci so navedli, da je bila eksplozivna naprava opremljena s kovinskimi delci, da bi povzročila čim večjo škodo.

Eksplozija le najnovejša v seriji ciljanih napadov

Od začetka ruske invazije na Ukrajino je bilo sicer izvedenih že več napadov na ruske vojaške predstavnike, a so kljub temu ciljani atentati v Moskvi redki.

Je pa decembra lani ukrajinska varnostna služba SBU priznala, da stoji za umorom visokega generala. Takrat je pred stanovanjskim blokom odjeknila eksplozija, v kateri sta umrla vodja enote za jedrsko, biološko in kemično obrambo Igor Kirilov in njegov namestnik. Bomba, ki je bila nastavljena v električnem skiroju, je bila sprožena na daljavo.

'Za umor generala so mi ponudili 100.000 dolarjev in državljanstvo EU'

Ruske oblasti so nato pridržale 29-letnega osumljenca, državljana Uzbekistana. Kot je dejal med zaslišanjem, so mu naročniki iz ukrajinskega Dnipra za atentat ponudili 100.000 evrov in državljanstvo EU.