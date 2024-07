Eksplodiralo v največji kemični tovarni na svetu, poškodovanih 14 ljudi

Iz največje kemične tovarne na svetu se je okoli poldneva valil dim. Pristojni so prebivalcem mesta Ludwigshafen naročili, naj zaprejo okna, a so ukrepe pozneje preklicali.

Naprave za okoljski monitoring so v neposredni bližini obrata zaznale povišane vrednosti ogljikovodikov, so sporočili iz BASF-a, a hkrati poudarili, da ni razlogov za skrb. "V nobenem trenutku ni bilo nobene nevarnosti za prebivalstvo," so zatrdili.