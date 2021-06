Eksplodiralo v srbski tovarni s strelivom, evakuirali 150 gospodinjstev

V skladiščnem prostoru tovarne "Sloboda" v Čačku je sinoči okoli 20. ure odjeknila eksplozija. Po poročanju spletnega portala RT je najprej odjeknila močnejša, takoj za njo pa še manjša eksplozija. Trije uslužbenci, ena ženska in dva moška, so bili lažje poškodovani in odpeljani v bolnišnico. Po poročanju srbskega PCT gre sicer večinoma za manjše rane, najverjetneje od razbitega stekla.

Gasilci so požar, ki je tovarno zajel po eksploziji, že pogasili. Ogled kraja dogodka sta izvedli gasilska enota podjetja "Sloboda" in sektor za izredne razmere. "Požar so lokalizirali, ga pogasili in za zdaj ne kaže, da bi se lahko razvilo kaj novega. Vseeno smo prejeli vse potrebne ukrepe," je za RTS povedal podžupan Čačka Miroslav Petkovič.