Tujina

Eksplozija v tovarni na Malti: 'Pomislil sem, da nas bombardirajo'

Maghtab, 01. 06. 2026 11.35 pred 19 minutami 2 min branja 5

Avtor:
K.H.
Eksplozija na Malti

V tovarni pirotehnike na Malti so zgodaj zjutraj odjeknile eksplozije, ki so jih slišali v večjem delu otoške državice. Sila eksplozij je bila tako močna, da so popokala stekla na stavbah. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe in so ju odpeljali v bolnišnico.

Okoli 6.30 je številne prebivalce Malte zbudila silovita eksplozija. "V parku Kennedy Grove sem sprehajal pse, ko sem slišal prvo eksplozijo. Sprva sem mislil, da je eksplodirala plinska jeklenka. Nato so približno pet minut pozneje v hitrem zaporedju sledile še tri," so izjavo mimoidočega povzeli na Malta Today

"Eksplozije so bile tako močne, da sem dejansko čutil, kako se mi lasje premikajo zaradi tlačnega vala, in vsa drevesa okoli nas so se tresla. Moji psi so bili popolnoma iz sebe. Še nikoli v življenju me ni bilo tako strah. Resnično sem na trenutek pomislil, da nas bombardirajo," je dodal. 

Eksplodiralo je v tovarni ognjemetov Triq tal-Qagdi v kraju Magtab. V bolnišnico so odpeljali dve osebi, ki sta zaradi eksplozij utrpeli lažje poškodbe in sta bila v šoku. Gre za 67- in 47-letnika, ki sta bila v času eksplozije na poljih v bližini tovarne.

Policija je potrdila, da v času eksplozije na kraju samem ni bilo nobenega od pooblaščenih delavcev tovarne.

Eksplozija se je slišala več kilometrov stran in zatresla stavbe, zaradi silovitega udara pa so marsikje popokali okna in fasade.

Na kraj so takoj napotili reševalce, policija pa preiskuje vzrok nesreče. Na kraju je tudi civilna zaščita in vojska, ki zagotavljajo varnost na območju, javnost pa so zaprosili, naj se mu izogiba. 

Malteški premier Robert Abela je dejal, da sočustvuje s prizadetimi, in dodal, da so na kraj dogodka nemudoma poslali pristojne službe.

Tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola se je z zaskrbljenostjo odzvala na eksplozijo, ki je pretresla njeno državo. Izrazila je solidarnost s prizadetimi in pohvalila intervencijske službe, ki so se odzvale na kraju dogodka. 

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Prelepa Soča
01. 06. 2026 12.51
Bil sem tam, po dolgem in počez prevozil, pa 1.slišim o tej tovarni.... res je že kar 20 let od tega.
Odgovori
0 0
KrofKrof
01. 06. 2026 12.25
Pirotehnika ni problematična, plastični štoflci na plastenkah pa ekološka katastrofa.
Odgovori
+5
6 1
hojladri123
01. 06. 2026 12.40
brez obojega se je dalo in bi se še dalo živeti... ni ravno življenskega pomena.
Odgovori
+2
2 0
MESE?AR
01. 06. 2026 12.53
Ja , marsikomu manka ZKP !
Odgovori
0 0
Anion6anion
01. 06. 2026 12.20
To pa je konkreten ognjemet!
Odgovori
+5
5 0
