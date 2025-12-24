Eksplozija avtomobila v Moskvi, umrle tri osebe

Ruske oblasti so po poročanju Sky Newsa sporočile, da je vozilo eksplodiralo po tem, ko sta se dva policista približala sumljivi osebi. Sledila je eksplozija, v kateri so umrle tri osebe - poleg dveh policistov naj bi bila tretja žrtev po neuradnih informacijah oseba, ki je sprožila bombo.

Po podatkih mestnega prometnega inšpektorata sta v eksploziji umrla 24-letni Ilja Klimanov in 25-letni Maksim Gorbunov. Za oba so bile usodne poškodbe v bombe, za katero Moskva trdi, da jo je namestila ukrajinska obveščevalna služba. Kijev obtožb še ni komentiral.

Eksplozija je odjeknila v neposredni bližini kraja, kjer je bil v ponedeljek že ubit generalpodpolkovnik Fanil Sarvarov, vodja direktorata za operativno usposabljanje ruskega generalštaba, je povedala tiskovna predstavnica odbora Svetlana Petrenko. Sarvarov je prav tako umrl zaradi bombe, ki je bila nameščena pod avtomobilom, piše BBC.