Tujina

Eksplozija cisterne povzročila kaos: mrtvi in opečeni na avtocesti

Mexico City, 11. 09. 2025 10.43 | Posodobljeno pred eno minuto

V mehiški prestolnici je v sredo v nesreči tovornjaka s plinsko cisterno odjeknila eksplozija, v kateri so umrli štirje ljudje, 90 je ranjenih, med njimi več huje, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča se je zgodila na podvozu avtoceste na vzhodu prestolnice.

Preiskava nesreče še poteka, do eksplozije pa naj bi prišlo, potem ko se je tovornjak na avtocesti prevrnil.

Sprva so po nesreči poročali o treh smrtnih žrtvah. "Žal se število smrtnih žrtev povečuje," je sporočila županja Ciudad de Mexica Clara Brugada, potem ko so potrdili še četrto smrtno žrtev.

Razdejanje na mehiški avtocesti
Razdejanje na mehiški avtocesti FOTO: AP

V eksploziji je bilo ranjenih 90 ljudi, številni so utrpeli hude opekline. V reševanju je sodelovalo več sto reševalcev in vojaškega osebja.

Slike in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo dramatične prizore, videti je ljudi z opeklinami in raztrganimi oblačili.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je izrazila solidarnost in podporo svojcem žrtev, poroča tiskovna agencija AFP.

