Eksplozija cisterne povzročila kaos: mrtvi in opečeni na avtocesti

Preiskava nesreče še poteka, do eksplozije pa naj bi prišlo, potem ko se je tovornjak na avtocesti prevrnil.
Sprva so po nesreči poročali o treh smrtnih žrtvah. "Žal se število smrtnih žrtev povečuje," je sporočila županja Ciudad de Mexica Clara Brugada, potem ko so potrdili še četrto smrtno žrtev.
V eksploziji je bilo ranjenih 90 ljudi, številni so utrpeli hude opekline. V reševanju je sodelovalo več sto reševalcev in vojaškega osebja.
Slike in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo dramatične prizore, videti je ljudi z opeklinami in raztrganimi oblačili.
- FOTO: AP
Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je izrazila solidarnost in podporo svojcem žrtev, poroča tiskovna agencija AFP.
