Tujina

Eksplozija in streli v Münchnu, zaprto tudi prizorišče Oktoberfesta

München, 01. 10. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
6

Iz Münchna poročajo o eksploziji v stanovanjski hiši, požaru, ki je odjeknil po tem, ter več strelih. Ena oseba je umrla. Na terenu so posebne policijske enote, bombni tehniki, območje na severu bavarske prestolnice pa je zaprto. Preventivno so zaprli tudi prizorišče priljubljenega festivala Oktoberfest.

V severnem delu Münchnu od zgodnjih jutranjih ur poteka obsežna policijska akcija. Na kraju dogodka so specialne enote in bombni tehniki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju časopisa Bild je bilo slišati eksplozijo in strele. Na terenu so prav tako gasilci, ki so okoli 4.40 zjutraj prejeli obvestilo, da gori stanovanjska stavba. Iz nje je slišati več glasnih pokov, na pomoč so odhitele reševalne službe, so preko družbenega omrežja X sporočili münchenski policisti. "Našli smo poškodovano osebo, ki je morda povezana z incidentom," so zapisali.

Kasneje so sporočili, da je bila po prvih informacijah stanovanjska stavba namerno požgana med družinskim sporom, poškodovana oseba pa je umrla. V hiši so našli še več nameščenih eksplozivnih naprav, zaradi česar so na pomoč poklicali bombne tehnike.

Berliner Zeitung navaja tudi pričanja bližnjih stanovalcev, ki pravijo, da je na ulici opaziti več požganih vozil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V bližini jezera Lerchenauer so nato našli moško truplo s strelnimi ranami. Po navedbah policije je pokojni v hiši staršev, ki je od jezera oddaljena pet minut vožnje, aktiviral eksplozivno napravo. Nato naj bi storil samomor. Ob sebi je sicer imel tudi nahrbtnik, v katerem bi lahko imel skrito bombo. Policija se je območju tako sprva približala le s helikopterjem. Še eno osebo pogrešajo, ki pa po informacijah münchenskih policistov ni nevarna.

Obsežna zapora

Širša okolica hiše na ulici Lerchenauer Straße v severnem Münchnu, kjer je odjeknila ekspliozija, je zaprta. Policija prebivalcem in voznikom svetuje, naj se izogibajo območju. Zaprti sta tudi bližnji osnovna in srednja šola."Trenutno preiskujemo vse možnosti, tudi morebitne povezave z drugimi lokacijami v Münchnu," so sporočili s policije. Preventivno so zaprli tudi območje kjer poteka priljubljeni festival Oktoberfest. "Ljudi, ki delajo na Oktoberfestu, pozivamo, da zapustijo festivalsko prizorišče. Sledili bodo nadaljnji zaščitni ukrepi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Župan Münchna Dieter Reiter je dejal, da bo Oktoberfest zaradi grožnje z bombo zaprt vsaj do 17. ure. Kot je dodal, naj bi na domu storilca preiskovalci našli tudi pismo z grožnjo, ki ga je treba jemati skrajno resno. Nemški mediji navajajo, da naj bi storilec v pismu grozil, da bo bombe sprožil prav na festivalu.

Več podrobnosti za zdaj ni znanih, pristojni pa trenutno ocenjujejo stopnjo ogroženosti in morebitna tveganja, ter zavarujejo dokaze.

München eksplozija streli požar policija Oktoberfest
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
martial
01. 10. 2025 10.51
Explozija kulture…
ODGOVORI
0 0
aple2014
01. 10. 2025 10.48
+3
Premalo pomoči za Gazo in Hamas pol se pa razstreljujejo
ODGOVORI
3 0
Minifa
01. 10. 2025 10.48
+0
A Rusi že lovijo Ukro nacije ( Ukrajince ) po Berlinu tako kot leta 45. prašam za soseda ??
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
01. 10. 2025 10.48
Kulturna obogatitev iz bližnjega vzhoda v akciji.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
01. 10. 2025 10.48
Rusi?
ODGOVORI
0 0
dober dan
01. 10. 2025 10.47
+2
Diversiteta je naša moč
ODGOVORI
2 0
