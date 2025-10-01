Eksplozija in streli v Münchnu, zaprto tudi prizorišče Oktoberfesta

V severnem delu Münchnu od zgodnjih jutranjih ur poteka obsežna policijska akcija. Na kraju dogodka so specialne enote in bombni tehniki.

Po poročanju časopisa Bild je bilo slišati eksplozijo in strele. Na terenu so prav tako gasilci, ki so okoli 4.40 zjutraj prejeli obvestilo, da gori stanovanjska stavba. Iz nje je slišati več glasnih pokov, na pomoč so odhitele reševalne službe, so preko družbenega omrežja X sporočili münchenski policisti. "Našli smo poškodovano osebo, ki je morda povezana z incidentom," so zapisali.

Kasneje so sporočili, da je bila po prvih informacijah stanovanjska stavba namerno požgana med družinskim sporom, poškodovana oseba pa je umrla. V hiši so našli še več nameščenih eksplozivnih naprav, zaradi česar so na pomoč poklicali bombne tehnike.

Berliner Zeitung navaja tudi pričanja bližnjih stanovalcev, ki pravijo, da je na ulici opaziti več požganih vozil.