Eksplozija in streli v Münchnu, zaprto tudi prizorišče Oktoberfesta

V severnem delu Münchnu od zgodnjih jutranjih ur poteka obsežna policijska akcija. Na kraju dogodka so specialne enote in bombni tehniki.
Po poročanju časopisa Bild je bilo slišati eksplozijo in strele. Na terenu so prav tako gasilci, ki so okoli 4.40 zjutraj prejeli obvestilo, da gori stanovanjska stavba. Iz nje je slišati več glasnih pokov, na pomoč so odhitele reševalne službe, so preko družbenega omrežja X sporočili münchenski policisti. "Našli smo poškodovano osebo, ki je morda povezana z incidentom," so zapisali.
Kasneje so sporočili, da je bila po prvih informacijah stanovanjska stavba namerno požgana med družinskim sporom, poškodovana oseba pa je umrla. V hiši so našli še več nameščenih eksplozivnih naprav, zaradi česar so na pomoč poklicali bombne tehnike.
Berliner Zeitung navaja tudi pričanja bližnjih stanovalcev, ki pravijo, da je na ulici opaziti več požganih vozil.
V bližini jezera Lerchenauer so nato našli moško truplo s strelnimi ranami. Po navedbah policije je pokojni v hiši staršev, ki je od jezera oddaljena pet minut vožnje, aktiviral eksplozivno napravo. Nato naj bi storil samomor. Ob sebi je sicer imel tudi nahrbtnik, v katerem bi lahko imel skrito bombo. Policija se je območju tako sprva približala le s helikopterjem. Še eno osebo pogrešajo, ki pa po informacijah münchenskih policistov ni nevarna.
Obsežna zapora
Širša okolica hiše na ulici Lerchenauer Straße v severnem Münchnu, kjer je odjeknila ekspliozija, je zaprta. Policija prebivalcem in voznikom svetuje, naj se izogibajo območju. Zaprti sta tudi bližnji osnovna in srednja šola."Trenutno preiskujemo vse možnosti, tudi morebitne povezave z drugimi lokacijami v Münchnu," so sporočili s policije. Preventivno so zaprli tudi območje kjer poteka priljubljeni festival Oktoberfest. "Ljudi, ki delajo na Oktoberfestu, pozivamo, da zapustijo festivalsko prizorišče. Sledili bodo nadaljnji zaščitni ukrepi."
Župan Münchna Dieter Reiter je dejal, da bo Oktoberfest zaradi grožnje z bombo zaprt vsaj do 17. ure. Kot je dodal, naj bi na domu storilca preiskovalci našli tudi pismo z grožnjo, ki ga je treba jemati skrajno resno. Nemški mediji navajajo, da naj bi storilec v pismu grozil, da bo bombe sprožil prav na festivalu.
Več podrobnosti za zdaj ni znanih, pristojni pa trenutno ocenjujejo stopnjo ogroženosti in morebitna tveganja, ter zavarujejo dokaze.
