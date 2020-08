Eksplozija primerljiva s potresom magnitude 3,3 ali več tonami TNT-ja

Močno eksplozijo, ki je v torek stresla celoten Bejrut, so čutili celo na 240 kilometrov oddaljenem Cipru. V libanonski prestolnici so popokala okna v zgradbah več kilometrov od pristanišča, kjer je odjeknila eksplozija. Ta je prevrnila in uničila avtomobile na številnih bejrutskih ulicah, ki so polne razbitin, številne stavbe so popolnoma uničene. Ljudi je sunek dobesedno pometal po tleh. Vse to priča o moči eksplozije.