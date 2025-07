Eksplozija na bencinskem servisu v Rimu: najmanj 21 poškodovanih

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Eksplozija v Rimu icon-picture-layer-2 1 / 9

Na bencinskem servisu na vhodu Rima, na ulici Via dei Gordiani v okrožju Prenestino, je okoli 8. ure zjutraj odjeknila obsežna eksplozija. Ob tem je zagorelo tudi bližnje skladišče, ki ga še gasijo, navajajo rimske gasilske brigade. "Ekipe se spopadajo z ognjem, ki je zajel skladišče za bencinsko črpalko. Več poškodovanim osebam smo nudili pomoč," je ob tem pojasnil eden od gasilcev na terenu. Z ognjenimi zublji se spopada 10 gasilskih ekip. Sicer še ni povsem jasno, ali je ogenj stavbo zajel pozneje, ali pa je bila eksplozija posledica požara skladišča goriva in plina ob črpalki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Lokalni mediji ob tem poročajo, da je bilo močan pok moč slišati in čutiti po vseh italijanski prestolnici, nakar se je nad mesto dvignil gost oblak dima. Očividci so pričeli panično bežati.

Slišalo se je kot bomba, zatresla se je vsa hiša

Nek bližnji prebivalec je ob tem na družbenem omrežju X zapisal, da se je ob 'nori' eksploziji zatresla vsa hiša, nato so zagledali obsežen požar. Drugega je eksplozija prebudila: "Slišati je bilo kot bomba." Italijanski časnik La Repubblica navaja pričevanje še tretjega domačina: "Vsa okna so se tresla, mislil sem, da je potres." Številni domačini so v strahu zapustili svoje domove in pričeli bežati po ulici.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med poškodovanimi tudi policisti, gasilci in reševalci

Po prvih podatkih je poškodovanih 21 oseb, med njimi osem policistov, gasilec in reševalec, poroča Il Messaggero. Ostalo so osebe, ki so se v tem času nahajale v neposredni bližini. Nihče pa ni življenjsko ogrožen. Domneva se, da so gasilce poklicali na pomoč po tem ko je tovornjak trčil v cevovod. Ko so prispeli na kraj, pa je eksplodiralo, pri čemer so bili v nesreči udeleženi tudi reševalci, ki so prav tako že bili tam.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči