Eksplozija na črpalki goriva na Irskem vzela deset življenj

Gre Janez po mestu in mu nasproti pride ena dobra bejba.

Pa gleda in si misli. "Da bi moja imela take noge." Potem ga ena dobra bejba prehiti in: "Da bi moja imela tako dobro tazadnjo." Pride zopet ena dobra bejba nasproti, dekolte: "Da bi moja imela take prsi." Na avtobusu ena dobra bejba in: "Da bi moja imela take dobre ustnice..." No in pride domov pa pravi ženi: "Veš, sem celo pot mislil nate!"