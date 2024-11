Eksplozija v kanalu z vodo na Kosovu: Kurti Srbijo obtožil terorizma

Lokalni mediji so objavili fotografije uničenega dela kanala in puščanja vode, na kraju dogodka pa je prisotnih veliko policistov.

Poročil o poškodovanih ni, vzrok eksplozije, ki je prizadela tudi zaloge pitne vode, pa ni znan.

Kurti: To je teroristično dejanje Srbije

Kosovski premier Albin Kurti je za incident okrivil Srbijo in dogodek označil za "teroristično dejanje", poroča agencija Reuters. "To je zločinski in teroristični napad, katerega namen je uničiti našo kritično infrastrukturo," je dejal na novinarski konferenci. "Izvedli so ga profesionalci," je dejal in menil, da za njim stojijo tolpe, ki jih usmerja Srbija. Opozoril je, da bi nekateri deli države lahko ostali brez elektrike, če težava ne bo kmalu odpravljena.

Srbske oblasti se na prošnje za komentar še niso odzvale, Reuters pa piše, da ni našel neposrednih dokazov o vpletenosti Beograda.

Kot še en znak naraščajočih etničnih napetosti med državama Zahodnega Balkana je Kurti sledil stopinjam predsednice Vjose Osmani in obtožil kriminalne skupine iz Srbije, ne da bi predložil dokaze, še piše Reuters.

Veleposlanik pri EU za Kosovo Aivo Orav je obsodil napad, ki je po njegovih besedah že "prikrajšal precejšnje dele Kosova za oskrbo z vodo".

Dogodek so kot "napad na kritično infrastrukturo Kosova" obsodile tudi ZDA. Kot je sporočilo ameriško veleposlaništvo v Prištini, pozorno spremljajo razmere in bodo pomagali kosovski vladi pri ugotavljanju krivcev in zagotovitvi njihove odgovornosti.

V petek zjutraj je sicer kosovska policija po dveh nedavnih napadih z ročnimi granatami na policijsko postajo in občinsko stavbo na severu Kosova, kjer živijo etnični Srbi, napovedala poostrene varnostne ukrepe. Ni jasno, ali sta incidenta povezana.

Napetosti med večinsko albanskim Kosovom in Srbijo vztrajajo od konca vojne na koncu 90. let preteklega stoletja. Kosovo je leta 2008 razglasilo neodvisnost, ki je Srbija ni priznala. V zadnjih mesecih poskuša Kurtijeva vlada ustaviti delovanje vzporednega sistema socialnih storitev in političnih uradov na severu Kosova, kjer živijo večinoma Srbi, piše STA.