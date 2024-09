Eksplozija plina terjala življenja dveh otrok ter njune mame in babice

Umrli so deček in deklica, njuna mati in babica, je pa gasilcem uspelo rešiti očeta in novorojenčka. Otroka naj bi imela štiri in šest let. Oče ostaja v bolnišnici v Neaplju s hudimi poškodbami, medtem ko otrokove poškodbe ne ogrožajo njegovega življenja, so poročali lokalni mediji.

"Gasilci so očeta in novorojenčka našli živa in ju zaupali v oskrbo zdravstvenim delavcem, medtem ko za druga dva otroka, dečka in deklico, ki so ju žal našli brez znakov življenja, niso mogli storiti več ničesar," so zapisali gasilci v izjavi.