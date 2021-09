V eksploziji plina blizu Moskve umrla tudi 11-letna deklica

V eksploziji plina v stanovanjskem poslopju v Rusiji so zgodaj zjutraj umrli najmanj trije ljudje, med njimi 11-letna deklica. Fotografije in posnetki na družbenih medijih prikazujejo, da se je porušil del večnadstropne stavbe v mestu Jelec, ki leži 350 km južno od Moskve. Popolnoma uničenih je polovica od 16 stanovanj. Reševalci so doslej našli tri trupla, a v iskanju morebitnih drugih žrtev še naprej preiskujejo ruševine. Več ljudi so prepeljali v bolnišnico.

V času nesreče naj bi bilo v dvonadstropni stavbi 25 ljudi, najmanj šest je poškodovanih. Ruski mediji poročajo, da je bila med umrlimi tudi 11-letna deklica in ženska, rojena leta 1971, pozneje pa so našli še tretjo žrtev, ki naj bi bila letnik 1935. Natančen vzrok nesreče še ni znan, na prizorišču pomaga 250 ljudi, prvi izsledki preiskave pa kažejo, da je eksplodiralo v prvem nadstropju, šlo pa naj bi za napako na plinski napeljavi. V Rusiji so sicer eksplozije plina pogoste, zlasti v jesenskih mesecih, ko veliko ljudi greje domove s pomočjo plinskih peči. Prejšnji teden je v eksploziji v stavbi blizu Moskve umrlo sedem ljudi.