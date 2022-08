Eksplozija podatkovnega centra Google povzročila globalni izpad iskalnika

Eno osebo so s helikopterjem odpeljali v zdravstveni center Nebraske, dve pa so prepeljali z reševalnim vozilom. Vsi trije so bili pri zavesti in so dihali, ko so jih prepeljali v zdravstveno oskrbo.

Incident se je zgodil v ponedeljek ob 23.59 po lokalnem času, poročajo tuji mediji. Trije električarji so delali na transformatorski postaji v bližini zgradb podatkovnega centra Google, ko je prišlo do električne eksplozije, ki je vsem trem električarjem povzročila znatne opekline.

"Zavedamo se električnega incidenta, ki se je danes zgodil v Googlovem podatkovnem centru v Council Bluffsu v Iowi, pri čemer so bili poškodovani trije ljudje, ki so trenutno na zdravljenju. Zdravje in varnost vseh delavcev sta naša absolutna prednostna naloga in tesno sodelujemo s partnerji in lokalnimi oblastmi, da temeljito raziščemo situacijo in po potrebi zagotovimo pomoč," je za tuje medije povedal tiskovni predstavnik Googla Devon Smiley.

Incident je povzročil velik globalni izpad, pri čemer so se uporabniki po vsem svetu pritoževali nad izpadom. Mnogi uporabniki so prejeli sporočilo o napaki, ko so skušali iskalnik uporabiti.

Google ima 14 podatkovnih centrov v ZDA in 23 skupno po vsem svetu. Podatkovni centri "ohranjajo vse Googlove izdelke in storitve vedno pripravljene," pravi podjetje. Spletno mesto za lokacijo Council Bluffs je eno največjih Googlovih. Prvič je bil odprt leta 2009.