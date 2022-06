'Eksplozija smrti med otroki' na Afriškem rogu neizbežna

Če poleg vojne v Ukrajini svet ne bo razširil svojega pogleda na krizo na Afriškem rogu in nemudoma ukrepal, tej regiji grozi "eksplozija smrti med otroki," so opozorili pri Unicefu. Stroški terapevtske hrane za zdravljenje otrok s hudo akutno podhranjenostjo občutno rastejo, zato bo organizacija potrebovala dobrih 11 milijonov evrov več, kot je sprva načrtovala.

Po ocenah Unicefa kar 386.000 otrok v Somaliji potrebuje takojšnje zdravljenje zaradi življenjsko ogrožajoče akutne podhranjenosti. V letu 2011, ko so pristojni v tej državi razglasili lakoto, je bilo takšnih 340.000 otrok. Število otrok, ki se soočajo s to najbolj smrtonosno obliko podhranjenosti, se je v zadnjih petih mesecih povečalo za več kot 15 odstotkov, so nam besede Ranie Dagash, namestnice regionalnega direktorja za vzhodno in južno Afriko pri Unicefu, z današnje novinarske konferenci v Palači narodov v Ženevi, posredovali predstavniki Unicefa Slovenija.

icon-expand Rania Dagash – na fotografiji levo – se je srečala z materjo Ismayel in njenima dvojčkoma v zdravstvenem centru v Dollowu v Somaliji maja letos. Ismayel je vesela, da bosta lahko njena otroka prejela terapevtsko zdravljenje, saj sta oba podhranjena. FOTO: UNICEF

Po njihovih navedbah v Etiopiji, Keniji in Somaliji več kot 1,7 milijona otrok nujno potrebuje zdravljenje zaradi hude akutne podhranjenosti. Vse tri države so v prvem četrtletju letošnjega leta zaznale bistveno več hudo podhranjenih otrok, sprejetih na zdravljenje, v primerjavi s prvim četrtletjem lanskega leta, je opozorila Dagashova. V Etiopiji so sprejeli za 27 odstotkov, v Somaliji 48, v Keniji 71 odstotkov več otrok. Kot je izpostavila Dagashova, je zaskrbljujoča tudi stopnja umrljivosti. Letos je na nekaterih najbolj prizadetih območjih Afriškega roga zaradi hude podhranjenosti, ki jo spremljajo zdravstveni zapleti, v bolnišnicah umrlo trikrat več otrok kot v celotnem prejšnjem letu. Podnebne spremembe poslabšujejo stanje v teh državah V zadnjih dveh letih so izostale štiri deževne sezone, kar je uničilo pridelke, povzročilo pogin živine ter izsušilo vodne vire. Napovedi kažejo, da se tudi letošnja deževna sezona, ki bi sicer potekala od oktobra do decembra, po vsej verjetnosti ne bo zgodila, je izpostavila Dagashova. Med februarjem in majem letos se je število gospodinjstev brez zanesljivega dostopa do čiste pitne vode skoraj podvojilo – s 5,6 milijona je naraslo na 10,5 milijona, je navedla.

icon-expand Vojna v Ukrajini vpliva na višanje globalnih cen hrane in goriva, kar pomeni, da si mnogi ljudje v Etiopiji, Keniji in Somaliji ne morejo več privoščiti niti osnovnih živil za preživetje. FOTO: Shutterstock