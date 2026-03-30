Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Eksplozija terjala življenji dveh pripadnikov mirovnih sil

Bejrut, 30. 03. 2026 20.38 pred 29 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Mirovna misija Združenih narodov na jugu Libanona

V eksploziji na jugu Libanona sta bila ubita dva pripadnika tamkajšnje mirovne misije ZN Unifil, je sporočila misija in dodala, da je sprožila preiskavo. Gre za nov smrtonosni incident, potem ko je bil že v nedeljo zvečer na jugu Libanona v eksploziji ubit pripadnik mirovnih sil.

"Dva mirovnika Unifila sta bila danes tragično ubita v južnem Libanonu, ko je eksplozija neznanega izvora uničila njuno vozilo v bližini Bani Hajana. Tretji mirovnik je bil huje poškodovan, četrti pa je prav tako utrpel poškodbe," je sporočila mirovna misija ZN in dodala, da je že sprožila preiskavo.

FOTO: AP

Po navedbah Unifila gre za drugi smrtonosni incident v zadnjih 24 urah, navaja britanski BBC. Mirovna misija ZN je namreč pred tem sporočila, da je bil v ločenem incidentu v nedeljo zvečer ubit pripadnik mirovnih sil.

Po začetku vojne proti Iranu so se ta mesec tudi v Libanonu ponovno vneli spopadi med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Pri tem so se mirovne sile ZN ob libanonsko-izraelski meji večkrat znašle v navzkrižnem ognju.

Unifil na jugu Libanona deluje že od leta 1978, trenutno pa misija vključuje okoli 7500 vojakov iz skoraj 50 držav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francija je zaradi incidentov zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Francija najostreje obsoja napade, v katerih so bili v nedeljo in danes biti trije pripadniki Unifila, je dejal zunanji minister Jean-Noel Barrot.

unifil libanon incident eksplozija izrael
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677