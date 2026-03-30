Eksplozija terjala življenji dveh pripadnikov mirovnih sil

"Dva mirovnika Unifila sta bila danes tragično ubita v južnem Libanonu, ko je eksplozija neznanega izvora uničila njuno vozilo v bližini Bani Hajana. Tretji mirovnik je bil huje poškodovan, četrti pa je prav tako utrpel poškodbe," je sporočila mirovna misija ZN in dodala, da je že sprožila preiskavo.

Po navedbah Unifila gre za drugi smrtonosni incident v zadnjih 24 urah, navaja britanski BBC. Mirovna misija ZN je namreč pred tem sporočila, da je bil v ločenem incidentu v nedeljo zvečer ubit pripadnik mirovnih sil.

Po začetku vojne proti Iranu so se ta mesec tudi v Libanonu ponovno vneli spopadi med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Pri tem so se mirovne sile ZN ob libanonsko-izraelski meji večkrat znašle v navzkrižnem ognju.

Unifil na jugu Libanona deluje že od leta 1978, trenutno pa misija vključuje okoli 7500 vojakov iz skoraj 50 držav.