Eksplozija v tovarni pirotehnike: umrlo najmanj 21 ljudi

Eksplozija je odjeknila v mestu Liuyang v provinci Hunan, ki velja za središče kitajske proizvodnje ognjemetov. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo zaporedne eksplozije in ogromen oblak dima, ki se dviga v zrak.

Eksplozija je odjeknila blizu dveh skladišč smodnika, zato so evakuirali bližnje prebivalce z območja, ki je od tovarne oddaljeno tri kilometre.

Kitajski predsednik Ši Jinping je pristojne pozval, naj storijo vse za iskanje pogrešanih in zdravljenje ranjenih. Zahteval je hitro preiskavo nesreče in poudaril, da morajo krivci zanjo odgovarjati.

Kitajska proizvaja velik delež pirotehnike, s katero se trguje po vsem svetu. V preteklosti so se med proizvodnjo večkrat zgodile hude nesreče s smrtnimi žrtvami in poškodbami. Junija lani je bilo v eksploziji v tovarni ognjemetov v Hunanu ubitih najmanj devet ljudi.