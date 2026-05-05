Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Eksplozija v tovarni pirotehnike: umrlo najmanj 21 ljudi

Peking, 05. 05. 2026 07.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Eksplozija v tovarni pirotehnike na Kitajskem

V močni eksploziji v tovarni pirotehnike na Kitajskem je v ponedeljek po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 21 ljudi, 61 je ranjenih. Vodstvo podjetja je policija aretirala, preiskava pa se nadaljuje.

Eksplozija je odjeknila v mestu Liuyang v provinci Hunan, ki velja za središče kitajske proizvodnje ognjemetov. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo zaporedne eksplozije in ogromen oblak dima, ki se dviga v zrak.

Eksplozija je odjeknila blizu dveh skladišč smodnika, zato so evakuirali bližnje prebivalce z območja, ki je od tovarne oddaljeno tri kilometre.

Kitajski predsednik Ši Jinping je pristojne pozval, naj storijo vse za iskanje pogrešanih in zdravljenje ranjenih. Zahteval je hitro preiskavo nesreče in poudaril, da morajo krivci zanjo odgovarjati.

Kitajska proizvaja velik delež pirotehnike, s katero se trguje po vsem svetu. V preteklosti so se med proizvodnjo večkrat zgodile hude nesreče s smrtnimi žrtvami in poškodbami. Junija lani je bilo v eksploziji v tovarni ognjemetov v Hunanu ubitih najmanj devet ljudi.

kitajska eksplozija pirotehnika

Streljanje v bližini Bele hiše, ranjen tudi najstnik

24ur.com Eksplodiralo v tajski tovarni pirotehnike: umrlo najmanj 20 oseb
24ur.com Detonacija zaseženega eksploziva na policijski postaji, trupla 'popolnoma zoglenela'
24ur.com Eksplozija v skladišču pri Neaplju terjala tri smrtne žrtve
24ur.com Eksplodiralo v največji kemični tovarni na svetu, poškodovanih 14 ljudi
24ur.com Naselje ob Zagrebu stresla eksplozija, umrla dva starejša krajana
24ur.com V tovarni na Kitajskem izbruhnil požar, več deset mrtvih
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Tako lahko ublažite bolečine v križu v nosečnosti
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
zadovoljna
Portal
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
Čevlji, ki jih želi imeti vsaka ženska
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Skrivnostna izbranka Benjamina Šeška: Kdo je v resnici Anita Vidović?
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
To je trik za najbolj sočnega piščanca, pečenega na žaru
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692