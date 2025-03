Eksplozija v Zagrebu: neznanci na teraso lokala vrgli bombo?

Novinarji Dnevnika.hr so govorili z lastnikom lokala Burj Khalifa Shisha & coffee bar, ki jim je potrdil, da je nekdo res vrgel bombo.

"Policija me je poklicala ob 5. uri zjutraj in me vprašala, ali sem lastnik. Res ne vem, kdo bi lahko to naredil, do zdaj nismo imeli nobenih težav. Prestrašilo nas je. Sem katoličan. Imam družino, živim v bližini ... Na srečo ni bil nihče poškodovan," jim je povedal Hany Soliman, sicer priseljenec iz Egipta.

Dodal je še, da v petih letih, odkar je lokal odprt, nikoli ni bil v konfliktu z nikomer, prav tako mu nihče ni grozil.