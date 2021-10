Eksplozija v afganistanski mošeji: najmanj 50 mrtvih, še več ranjenih

Na fotografijah in videoposnetkih s kraja dogodka je videti ljudi, ki hodijo po uničeni mošeji in z grozljivega prizorišča nosijo trupla in ranjence.

Tiskovni predstavnik talibanov Zabihullah Mudžahid je dejal, da je bila tarča šiitska mošeja in da je bilo ubitih in ranjenih "veliko število" vernikov. Povedal je, da so na kraj prišle talibanske posebne sile, ki preiskujejo incident.

Vzrok eksplozije še ni jasen, prav tako odgovornosti za dogodek še ni prejela nobena skupina.

Vodstvo talibanov se sicer spopada z naraščajočo grožnjo lokalnega združenja Islamske države, znane kot Islamska država v Horasanu. Militanti IS so pospešili napade na svoje tekmece, nedavno so izvedli tudi dva smrtonosna napada v Kabulu.

IS je v napadih ciljal tudi na afganistanske verske manjšine.