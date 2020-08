Kako se širijo teorije zarote: od jedrske bombe do izraelskega napada

Skoraj istočasno smo dobili tudi nove strokovnjake za jedrska orožja, ki so zatrjevali, da je eksplodirala jedrska bomba. To teorijo je podžgala gobasta oblika dima, ki se je vil po eksploziji.

Na posnetkih, ki so kmalu po nesreči začeli krožiti po družbenih omrežjih, je videti manjše eksplozije po začetnem požaru, ki so videti, kot da gori pirotehnika. Zato se je sprva razširila informacija, da se je požar zgodil v tovarni pirotehnike. Pozneje se je izkazalo, da to ni res. Libanonske oblasti sicer nato niso izključile možnosti, da bi lahko bila pirotehnika skladiščena v bližini amonijevega nitrata.

Eden od uporabnikov Twitterja, ki ima več kot 100.000 sledilcev, je tako vehementno zatrdil: "Ljubi Bog. Libanonski mediji pravijo, da je šlo za tovarno pirotehnike. Ne. To je gobast oblak. To je jedrska." Objavo je všečkalo in delilo na tisoče ljudi. Na tvit se je odzval tudi Vipin Narang, študent proliferacije in strategije jedrskega orožja na Inštitutu za tehnologijo v Massachusettsu, ki je trditev postavil na laž: "Študiram jedrsko orožje. Ni (jedrska)."Uporabnik je nato svoj tvit izbrisal in objavil novega s posledicami eksplozije, ob katerem je zapisal: "Tovarna pirotehnike je to povzročila? OK."

Ker se je ta teorija še naprej širila, so se oglasili tudi drugi strokovnjaki za orožje. Pojasnili so, da če bi šlo dejansko za jedrsko orožje, bi eksplozijo spremljal zaslepljujoč bel blisk in izjemen val toplote, ki bi povzročil hude opekline pri ljudeh. Poleg tega so opozorili, da se gobasti oblaki ne pojavljajo samo pri jedrskih bombah. Pojavijo se lahko kot posledica stiskanja vlažnega zraka, ki kondenzira vodo in ustvari oblak.