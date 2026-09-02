Eksplozija v bližini železniške postaje, policija našla sumljiv predmet

Glede na prve informacije je eksplozija odjeknila v enem od podhodov v bližini železniške postaje. Pri tem sta lažje poškodbe utrpela dva človeka, popokalo je tudi steklo na bližnjih oknih.
Po navedbah Bilda naj bi pred turško zlatarno eksplodirala ročna granata. Nemški časopis Die Zeit poroča, da sta bila v eksploziji poškodovana dva ukrajinska državljana, stara 17 in 18 let.
Na prizorišču preiskavo izvajajo strokovnjaki za eksplozivne naprave bavarske policije, ki so med drugim že našli sumljiv predmet. Druge okoliščine incidenta še niso znane.
Policija je v celoti zaprla postajo in na njej ustavila ves železniški promet. Pred tem so poročali tudi o omejitvah v cestnem prometu na območju.
Augsburg je mesto na Bavarskem s približno 300.000 prebivalci, okoli 55 km severozahodno od Münchna.
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