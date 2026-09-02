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Eksplozija v bližini železniške postaje, policija našla sumljiv predmet

Augsburg, 02. 09. 2026 10.32 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Eksplozija v Augsburgu

V bližini glavne železniške postaje v Augsburgu na Bavarskem je davi odjeknila eksplozija, v kateri sta bila lažje ranjena dva človeka, je sporočila policija. Preiskovalci so že našli sumljiv predmet, postajo pa so zaprli.

Glede na prve informacije je eksplozija odjeknila v enem od podhodov v bližini železniške postaje. Pri tem sta lažje poškodbe utrpela dva človeka, popokalo je tudi steklo na bližnjih oknih.

Po navedbah Bilda naj bi pred turško zlatarno eksplodirala ročna granata. Nemški časopis Die Zeit poroča, da sta bila v eksploziji poškodovana dva ukrajinska državljana, stara 17 in 18 let.

Na prizorišču preiskavo izvajajo strokovnjaki za eksplozivne naprave bavarske policije, ki so med drugim že našli sumljiv predmet. Druge okoliščine incidenta še niso znane.

Ustavljen je ves železniški promet
Ustavljen je ves železniški promet
FOTO: AP

Policija je v celoti zaprla postajo in na njej ustavila ves železniški promet. Pred tem so poročali tudi o omejitvah v cestnem prometu na območju.

Augsburg je mesto na Bavarskem s približno 300.000 prebivalci, okoli 55 km severozahodno od Münchna.

Augsburg eksplozija

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KOMENTARJI1

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zelen
02. 09. 2026 10.41
a je merc že obtožu ruse?
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