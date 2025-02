Eksplozija v Černobilu, kamere ujele napad drona

Osebje za požarno varnost in vozila so se odzvali v nekaj minutah, so sporočili iz IAEA. "V tem trenutku nič ne kaže na preboj sarkofaga. Raven sevanja znotraj in zunaj ostaja normalna in stabilna. O žrtvah ni poročil. IAEA še naprej spremlja razmere," so zapisali v izjavi za javnost.

Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je povedal, da današnji incident v Černobilu ter nedaven porast vojaške aktivnosti v okolici največje jedrske elektrarne v Evropi Zaporožje kažeta na stalnost jedrske grožnje. "Ni prostora za pasivnost in IAEA ostaja v visoki pripravljenosti," je dejal.