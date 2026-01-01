Smrtonosna eksplozija v priljubljenem smučarskem središču

V času dogodka je bilo v baru La Constellation, ki je priljubljen med turisti, več kot 100 ljudi. "Več ljudi je mrtvih, več ljudi poškodovanih," je za tiskovno agencijo AFP navedel tiskovni predstavnik kantonalne policije Gaetan Lathion.

Vzrok eksplozije še ni znan. Švicarski medij Blick poroča, da je požar morda povzročila pirotehnika med koncertom.