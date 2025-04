Kamere ujele trenutek, ko je v središču Aten eksplodiralo

Trenutek eksplozije je ujela tudi varnostna kamera pod nadstreškom enega od parkirišč. Kot je razvidno, je bila eksplozija tako močna, da so se zrušili stropni elementi. Poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah sicer v dogodku ni bilo.

Lokalna medija Efsyn in Zougla, ki sta prejela klic, sta sporočila, da je bila eksplozivna naprava očitno nameščena v nahrbtniku na skuterju brez registrskih tablic. Policijska enota za odstranjevanje bomb je odšla na teren, a na kraj prišla prepozno, da bi napravo varno razstrelila, preden je eksplodirala.

Grški minister za promet Christos Dimas je eksplozijo označil kot "kriminalno dejanje", ki je "ogrozilo življenja ljudi". Eksplodiralo je namreč ob eni najbolj prometnih cest v mestu.

Kdo je odgovoren za eksplozijo, še ni znano, se pa v Grčiji v zadnjem času soočajo z napetostmi zaradi železniške nesreče, ki se je zgodila februarja 2023. V trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki sta se znašla na istih tirih, je umrlo 57 ljudi, večinoma mladih študentov. V preiskavi so potrdili, da je bila nesreča posledica človeške napake in slabega vzdrževanja. Od takrat naprej v Grčiji redno potekajo protesti, eden večjih se je odvil v začetku letošnjega leta ob drugi obletnici nesreče, poroča BBC.