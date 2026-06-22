Eksplozija v obratu za utekočinjeni plin: 54 poškodovanih, 18 pogrešanih

V eksploziji v glavnem katarskem obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina je bilo poškodovanih 54 ljudi, 18 oseb pa je pogrešanih, poroča Al Jazeera . Katarsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da iskanje pogrešanih še poteka.

Ministrstvo ni posredovalo informacij o stanju poškodovanih v incidentu, ki ga je pripisalo tehnični okvari. Sporočilo je le, da iz obrata ni bilo znakov puščanja, ki bi ogrozilo javno varnost. QatarEnergy, ki upravlja industrijsko središče, je sporočil, da so bile po eksploziji v tovarno Barzan takoj napotene ekipe za nujne primere, ki so požar v obratu uspešno spravile pod nadzor.

Tu se proizvede približno petina vsega utekočinjenga plina. Marca je katarska vlada sporočila, da je industrijsko središče utrpelo znatno škodo, potem ko je bilo tarča iranskih raketnih in brezpilotnih napadov.