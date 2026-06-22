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Eksplozija v obratu za utekočinjeni plin: 54 poškodovanih, 18 pogrešanih

Doha, 22. 06. 2026 09.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Eksplozija v Katarju

V katarskem obratu za utekočinjeni zemeljski plin Ras Laffan je odjeknila eksplozija. Nesreča je terjala 54 poškodovanih, 18 ljudi je pogrešanih. Eksplozija je posledica tehnične okvare, je sporočilo katarsko ministrstvo za notranje zadeve.

V eksploziji v glavnem katarskem obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina je bilo poškodovanih 54 ljudi, 18 oseb pa je pogrešanih, poroča Al Jazeera. Katarsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da iskanje pogrešanih še poteka.

Eksplozija v Katarju
Eksplozija v Katarju
FOTO: Profimedia

Ministrstvo ni posredovalo informacij o stanju poškodovanih v incidentu, ki ga je pripisalo tehnični okvari. Sporočilo je le, da iz obrata ni bilo znakov puščanja, ki bi ogrozilo javno varnost. QatarEnergy, ki upravlja industrijsko središče, je sporočil, da so bile po eksploziji v tovarno Barzan takoj napotene ekipe za nujne primere, ki so požar v obratu uspešno spravile pod nadzor.

Tu se proizvede približno petina vsega utekočinjenga plina. Marca je katarska vlada sporočila, da je industrijsko središče utrpelo znatno škodo, potem ko je bilo tarča iranskih raketnih in brezpilotnih napadov.

Katar Ras Laffan eksplozija utekočinjeni zemeljski plin nesreča

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