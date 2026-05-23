Eksplozija v kitajskem rudniku: umrlo najmanj 90 ljudi

Eksplozija je odjeknila v petek zvečer po lokalnem času v rudniku Liushenyu v provinci Shanxi, poroča državna tiskovna agencija Xinhua. V času eksplozije naj bi bilo pod zemljo 247 rudarjev, od katerih naj bi do jutra večino pripeljali na površje.

Vzrok nesreče še ni znan. Kitajski predsednik Ši Džinping je po nesreči pozval k "neomajnim prizadevanjem" za oskrbo poškodovanih in iskanje preživelih ter zahteval temeljito preiskavo nesreče.