Tujina

Eksplozija v kitajskem rudniku: umrlo najmanj 90 ljudi

Peking, 23. 05. 2026 08.15 pred 27 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Eksplozija v rudniku

V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo.

Eksplozija je odjeknila v petek zvečer po lokalnem času v rudniku Liushenyu v provinci Shanxi, poroča državna tiskovna agencija Xinhua. V času eksplozije naj bi bilo pod zemljo 247 rudarjev, od katerih naj bi do jutra večino pripeljali na površje.

Vzrok nesreče še ni znan. Kitajski predsednik Ši Džinping je po nesreči pozval k "neomajnim prizadevanjem" za oskrbo poškodovanih in iskanje preživelih ter zahteval temeljito preiskavo nesreče. 

