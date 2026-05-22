Eksplozija v Molovem obratu: ena oseba umrla, več poškodovanih

Na poškodovanem cevovodu trenutno še vedno gori, na kraju pa je ekipa za obvladovanje nesreč, ki izvaja meritve. Kot je pojasnil premier Peter Magyar , za zdaj v zraku še niso zaznali koncentracij nevarnih snovi nad mejnimi vrednostmi.

Eksplozija se je zgodila med današnjim ponovnim zagonom obrata Olefin-1 po koncu vzdrževalnih del. Trenutno je na kraju več gasilskih ekip.

Na poti na mesto nesreče sta minister za gospodarstvo in energetiko István Kapitány ter predsednik in izvršni direktor družbe Mol Group Zsolt Hernádi, ki bosta v nadaljevanju podala več informacij.

Kapitany je na Facebooku zapisal, da je po trenutnih informacijah med ponovnim zagonom obrata eksplodiral kompresor in da požar še vedno gasijo.

V družbi Mol pa so pojasnili, da so požar gasilci že lokalizirali, intervencija pa še poteka. "Okoliščine nesreče preiskujejo strokovnjaki," so dodali.

Proizvodna zmogljivost obrata Olefin-1 je sicer približno 370.000 ton etilena na leto. Po poročanju Reutersa Mol večino etilena porabi interno za proizvodnjo polietilenske plastike.