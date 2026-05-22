Tujina

Eksplozija v Molovem obratu: ena oseba umrla, več poškodovanih

Budimpešta, 22. 05. 2026 12.03

Avtor:
M.S.
Eksplozija na Madžarskem

V industrijskem obratu madžarske družbe Mol v mestu Tiszaújváros je odjeknila močna eksplozija. Kot je sporočil madžarski premier Peter Magyar, je po prvih podatkih umrla ena oseba, še sedem je huje ranjenih.

Eksplozija se je zgodila med današnjim ponovnim zagonom obrata Olefin-1 po koncu vzdrževalnih del. Trenutno je na kraju več gasilskih ekip.

Na poškodovanem cevovodu trenutno še vedno gori, na kraju pa je ekipa za obvladovanje nesreč, ki izvaja meritve. Kot je pojasnil premier Peter Magyar, za zdaj v zraku še niso zaznali koncentracij nevarnih snovi nad mejnimi vrednostmi.

Na poti na mesto nesreče sta minister za gospodarstvo in energetiko István Kapitány ter predsednik in izvršni direktor družbe Mol Group Zsolt Hernádi, ki bosta v nadaljevanju podala več informacij.

Kapitany je na Facebooku zapisal, da je po trenutnih informacijah med ponovnim zagonom obrata eksplodiral kompresor in da požar še vedno gasijo. 

V družbi Mol pa so pojasnili, da so požar gasilci že lokalizirali, intervencija pa še poteka. "Okoliščine nesreče preiskujejo strokovnjaki," so dodali. 

Proizvodna zmogljivost obrata Olefin-1 je sicer približno 370.000 ton etilena na leto. Po poročanju Reutersa Mol večino etilena porabi interno za proizvodnjo polietilenske plastike. 

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
22. 05. 2026 13.00
To je 30 explozija letos brez Irana in Rusije....
Aijn Prenn
22. 05. 2026 12.50
Pred desetletji so v eni od SLO papirnic med remontom napačno zvezali asinhronski motor (vrtel se je v napačno smer), ki je poganjal odsesovalni ventilator pri nanosu lepil. Kakšno uro po zagonu postrojenja po remontu, fabrika ni imela nobenega okna več, je bilo vse razmetano po parkiriščih in travnikih. ;-))
kinimod
22. 05. 2026 12.44
Blatno jezero je daleč ?
mojcd
22. 05. 2026 12.32
Janša ze vleče mascevalne niti
