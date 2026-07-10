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Eksplozija v Monaku z več vprašanji kot odgovori, Kijevu neprijetno

Monako/Kijev, 10. 07. 2026 07.39 pred 2 urama 4 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Osumljenca na zaslišanju

Ukrajinski obveščevalni agent Vladislav Reut, ki je priznal umor ženske, osumljene poskusa atentata na multimilijonarja in njegovo družino v Monaku prejšnji teden, zdaj trdi, da ni bil on tisti, ki je sprožil usodni strel. Za zdaj primer, ki je za oblasti v Kijevu precej neprijeten, ponuja več vprašanj kot odgovorov.

Na četrtkovem pripornem naroku v Kijevu je Vladislav Reut – ki je pred nekaj dnevi preiskovalce odpeljal do groba Anastasije Berezovske v gozdu – izjavil, da "kategorično zanika", da bi zagrešil njen umor, in odgovornost pripisal domnevnemu sostorilcu.

Skrivnostni primer zbuja veliko pozornosti, ker je Reut aktiven in odlikovan pripadnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe GUR, njegov soobtoženi Vitalij Žikovič pa je do nedavnega delal za varnostno službo SBU, poroča BBC.

Osumljenca na zaslišanju
Osumljenca na zaslišanju
FOTO: Profimedia

V četrtek zvečer je predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da bo v prihodnjih dneh predstavil "dodatna pomembna poročila". Motiv za eksplozijo v Monaku, katere tarča je bil Vadim Jermolajev, pa še vedno ostaja nejasen.

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Poslovnež, ki je obogatel s proizvodnjo konjaka in nepremičninami, se je pred nekaj leti odpovedal ukrajinskemu državljanstvu. Kijev ga je pozneje uvrstil na seznam sankcioniranih oseb, ker naj bi po ruski zasedbi Krima tam še naprej posloval. Nato je bila ustreljena ženska, ki naj bi poskušala izvesti atentat nanj.

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Oba osumljenca so na ločena sodna zaslišanja privedli vklenjena, obkrožena z močno oboroženimi varnostniki z zakritimi obrazi. Oba sta imela ves čas sodnega postopka čez glavo poveznjeni kapuci, obraza pa zakrita z maskama. Večino zaslišanja sta sključeno sedela v stekleni obtoženski kletki, obrnjena s hrbtom proti vrsti televizijskih kamer.

Osumljenca na zaslišanju
Osumljenca na zaslišanju
FOTO: Profimedia

Tožilec je na sodišču pojasnil, da je Anastasija Berezovska v Ukrajino prispela dva dni po eksploziji v Monaku, še preden so jo prepoznali kot glavno osumljenko v primeru. Iz Poljske je mejo prečkala z avtobusom. Ko so preiskovalci izvedeli, da je osumljena, so se po navedbah tožilstva hitro osredotočili na 50-letnega Žikoviča in 34-letnega Reuta, pri čemer so se oprli na telefonske podatke Berezovske. Nato so odkrili še denarna nakazila in prenose kriptovalut, ki sta jih osumljenca izvedla na njene račune.

Preiskovalce odpeljal do kraja, kjer je zakopal njeno truplo

Reut naj bi umor Berezovske sprva priznal in povedal, da jo je ustrelil. Preiskovalce je nato odpeljal do kraja v gozdu zahodno od Kijeva, kjer je zakopal njeno truplo v grob, prekrit z vejami.

V svoji spremenjeni izjavi je kasneje zatrjeval, da sta se z BMW-jem odpeljala po Berezovsko na avtocesto proti Kijevu, ker jo je bilo treba "skriti" v povezavi z "eno kazensko zadevo". Za kaj je šlo, ni pojasnil.

Anastasija Berezovska
Anastasija Berezovska
FOTO: Profimedia

'Ona ali mi'

Med vožnjo naj bi Žikovič iz nahrbtnika vzel predelano pištolo Makarov in jo napolnil. Reut trdi, da je temu nasprotoval, Žikovič pa mu je odgovoril, da gre zgolj za previdnostni ukrep "za primer, če bi me zagrabila panika". Potem ko so pobrali Berezovsko, naj bi mu Žikovič naročil, naj vozi proti vasi Juriv, kjer so vsi trije izstopili na gozdni poti. Tam naj bi mu Žikovič ukazal, naj ustreli Berezovsko, pri tem pa dejal: "Ali ona ali pa mi."

Po Reutovi različici dogodkov je Žikovič nato sam ubil Berezovsko. Nato sta izkopala grob in skrila njeno truplo. Pištolo naj bi potem skupaj s svojimi stvarmi vrgla v bližnje jezero.

Zakaj je priznal?

Reut zdaj zatrjuje, da mu je Žikovič grozil. "Rekel je: 'Če se mi kaj zgodi, so tvoji sorodniki v nevarnosti'," trdi. Žikovičev odvetnik je to novo trditev zanikal. Med obravnavo je svojega klienta opisal kot nekdanjega nižjega uslužbenca SBU, poroča BBC. Zavrnil je tudi možnost, da bi navaden civilist lahko ukazoval aktivnemu pripadniku GUR, kaj šele, da bi mu naročil umor.

Osumljenca na zaslišanju
Osumljenca na zaslišanju
FOTO: Profimedia

Žikoviča je označil za "domoljuba", ki se je tako kot on leta 2014 bojeval na vzhodu Ukrajine, po začetku obsežne ruske invazije leta 2022 pa je "dejavno branil" območje Kijeva. Vztrajal je, da njegov klient ni ubijal. Tožilec pa pravi, da sta moška delovala "skupaj in usklajeno" in da sta oba obtožena naklepnega umora.

Več vprašanj kot odgovorov

Za zdaj primer, ki je za oblasti v Kijevu precej neprijeten, ponuja več vprašanj kot odgovorov. Žikovičev odvetnik je na sodišču namignil, da bi lahko v ozadju obstajala "ruska sled", saj so z Moskvo v preteklosti nekateri ukrajinski obveščevalci že sodelovali. Za to sicer ni predložil nobenih dokazov, v javnosti pa se pojavljajo tudi druge teorije – od korupcije do organiziranega kriminala.

Tožilec je za BBC zagotovil, da preverjajo vse različice. Dodal je, da je eden od osumljencev razkril nekaj informacij o možnem motivu, vendar bi v tej fazi preiskave to lahko škodovalo primeru. Informacije še preverjajo, je še poudaril. Sodnik je za oba osumljenca zavrnil možnost izpustitve proti varščini in odredil pripor do nadaljnjega, medtem ko se preiskava nadaljuje.

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KOMENTARJI5

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Martinović
10. 07. 2026 10.43
Evropski eliti je vseeno, da gre za diktatorski, korumpiran in z neonacizmom prežet režim, gre samo za izvajnje ideje Lebensrauma iz 30 tih prejšniega stoletja. Vse ostalo bomo spregledali!
Odgovori
0 0
bu?e24 1
10. 07. 2026 10.25
Smo govoril da bojo puške v rikverc obrnil
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
10. 07. 2026 10.21
Že 5 let tu pišem, da je Zelenkotova Ukraina korumpirana, teroristična in nacistična država in kot takšna največja grožnja demokratični Evropi. Rastrelili so Nemcem plinovode, poslali dron nad Zagreb, izvajajo atentate po Evropi, porivajo Evropo v vojno z Rusijo...
Odgovori
+5
6 1
vlahov
10. 07. 2026 10.19
Ukrajino naj gre po Rusijo in bo mir.
Odgovori
+0
1 1
manga
10. 07. 2026 10.15
Ta Ukrajina po vseh kriterijih sodi v Evropsko unijo.
Odgovori
-3
0 3
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