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Eksplozija v Moskvi, ranjen nekdanji svetovalec ukrajinskega premierja

Moskva, 14. 11. 2026 12.22 pred 20 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Eksplodiral avtomobil v Moskvi

V eksploziji avtomobila na jugu Moskve je bil ranjen nekdanji svetovalec proruskega ukrajinskega politika. Odpeljali so ga v bolnišnico, njegovo stanje še ni znano. Ruski preiskovalni odbor je sprožil obsežno preiskavo, gre namreč že za drugi napad v dveh dneh.

Sergeja Zavorotnyja, ki je bil svetovalec nekdanjega proruskega ukrajinskega premierja Mikole Azarova, so po eksploziji prepeljali v mestno bolnišnico, kjer je prejel zdravniško oskrbo, je v izjavi sporočil ruski preiskovalni odbor za mesto Moskva.

Azarov je bil ukrajinski premier med letoma 2010 in 2014, ko je med uličnimi protesti, znanimi kot revolucija na Majdanu, pobegnil v Rusijo, piše CNN.

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Gre za najnovejšega v nizu domnevnih napadov oziroma atentatov na politične in vojaške predstavnike v Rusiji. V četrtek je eksplozija avtomobila v Sankt Peterburgu po navedbah tamkajšnjega preiskovalnega odbora zahtevala življenje ruskega vojaka.

Rusija je Ukrajino že v preteklosti obtožila odgovornosti za atentate na vojaške predstavnike. Ukrajinske oblasti se na eksploziji, ki sta se zgodili ta teden, še niso odzvale.

Do incidentov prihaja ravno v času novih diplomatskih prizadevanj ZDA za končanje ruske invazije na Ukrajino. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta se ta teden srečala tako z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim kot z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ob tem sta napovedala, da se bodo naslednjega kroga mirovnih pogovorov udeležili tudi evropski predstavniki.

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Odposlanca sta v Moskvo odpotovala po tem, ko so se tristranski pogovori med ZDA, Rusijo in Ukrajino v Abu Dabiju ta teden končali brez jasnega preboja.

Po pogovoru s Putinom v Moskvi je Kushner dejal: "Obe strani sta zdaj pristali na razširitev naslednjega kroga pogajanj, v katera bodo vključeni tudi naši evropski partnerji."

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KOMENTARJI2

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Bebo2
14. 11. 2026 12.55
eden po eden, vsi bodo dobili svojo kazen za izdajstvo
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ptuj.si
14. 11. 2026 12.49
Dolgčas.
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