Eksplozija v Moskvi, ranjen nekdanji svetovalec ukrajinskega premierja

Sergeja Zavorotnyja, ki je bil svetovalec nekdanjega proruskega ukrajinskega premierja Mikole Azarova, so po eksploziji prepeljali v mestno bolnišnico, kjer je prejel zdravniško oskrbo, je v izjavi sporočil ruski preiskovalni odbor za mesto Moskva. Azarov je bil ukrajinski premier med letoma 2010 in 2014, ko je med uličnimi protesti, znanimi kot revolucija na Majdanu, pobegnil v Rusijo, piše CNN.

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Gre za najnovejšega v nizu domnevnih napadov oziroma atentatov na politične in vojaške predstavnike v Rusiji. V četrtek je eksplozija avtomobila v Sankt Peterburgu po navedbah tamkajšnjega preiskovalnega odbora zahtevala življenje ruskega vojaka. Rusija je Ukrajino že v preteklosti obtožila odgovornosti za atentate na vojaške predstavnike. Ukrajinske oblasti se na eksploziji, ki sta se zgodili ta teden, še niso odzvale. Do incidentov prihaja ravno v času novih diplomatskih prizadevanj ZDA za končanje ruske invazije na Ukrajino. Ameriška odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta se ta teden srečala tako z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim kot z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ob tem sta napovedala, da se bodo naslednjega kroga mirovnih pogovorov udeležili tudi evropski predstavniki.