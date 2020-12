Eksplozija v Nashvillu: Oblasti domnevajo, da je šlo za samomorilski napad

Policija in agentje ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI v Nashvillu iščejo sledi, ki bi razjasnile eksplozijo avtodoma na božič, v kateri so bile ranjene tri osebe, poškodovanih pa je bilo tudi več deset stavb. Motiv za eksplozijo v zvezni državi Tennessee še ni znan, nihče še ni prevzel odgovornosti. Podjetja in televizijske osebnosti so ponudile že več kot 300.000 ameriških dolarjev (okoli 246.000 evrov), ​​da bi nagradili in prejeli odgovore. Posebni agent FBI-ja Douglas Korneski je medtem že dejal, da so uradniki prejeli približno 500 namigov in informacij, povezanih z eksplozijo.

Vozilo, v katerem naj bi odjeknila eksplozija, so preiskovalci na podlagi predhodno posnete fotografije na kraju eksplozije in s pomočjo orodij Googlovega zemljevida locirali na dvorišču hiše v predmestju Nashvilla. Zvezni preiskovalci so tako v soboto v soseski Antioch preiskali dom osebe, za katero sumijo, da bi lahko bila vpletena v eksplozijo.