Eksplozija v Novem Vinodolskem: poškodovani trije otroci

Nesreča se je zgodila danes okoli 15. ure, o njej pa so bile takoj obveščene vse pristojne službe, vključno z reševalci in policijo.

Eksplozija se je zgodila na odprtem, za zdaj pa še ni znano, kakšna naprava je eksplodirala. Kot poroča hrvaški spletni portal Burin, so bili pri tem poškodovani trije otroci.

Na primorsko-goranski policijski upravi so za Net.hr potrdili, da so vse poškodovane otroke odpeljali v reško bolnišnico, kjer bodo ugotovili, za kakšno stopnjo poškodb gre. Neuradno poškodbe niso hude.

Preiskava, ki bo razjasnila okoliščine nesreče, je že stekla. Na kraju dogodka so policisti in kriminalisti.