Tujina

Eksplozija v Novem Vinodolskem: poškodovani trije otroci

Reka, 29. 11. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 57 minutami

U.Z.
3

Na območju Novega Vinodolskega na Hrvaškem je eksplodirala neznana naprava, pri čemer je bilo po poročanju hrvaških medijev ranjenih več otrok. Prepeljali so jih v reški klinični center, po neuradnih informacijah pa njihove poškodbe niso hude.

Nesreča se je zgodila danes okoli 15. ure, o njej pa so bile takoj obveščene vse pristojne službe, vključno z reševalci in policijo.

Eksplozija se je zgodila na odprtem, za zdaj pa še ni znano, kakšna naprava je eksplodirala. Kot poroča hrvaški spletni portal Burin, so bili pri tem poškodovani trije otroci.

Na primorsko-goranski policijski upravi so za Net.hr potrdili, da so vse poškodovane otroke odpeljali v reško bolnišnico, kjer bodo ugotovili, za kakšno stopnjo poškodb gre. Neuradno poškodbe niso hude.

Preiskava, ki bo razjasnila okoliščine nesreče, je že stekla. Na kraju dogodka so policisti in kriminalisti.

Vselepo
29. 11. 2025 19.03
-4
Ogromno, ogromno k stanju kriminala, v Sloveniji pripomogla SVOBODA z KUL, ze z protesti v času covid, brutalnim vandalizmom takrat posameznikov, katerim je pol drzava z golobnjakom kazen odpisala, policijo pa obsoja, saj ni res pa je.......
ODGOVORI
6 10
trdovrat
29. 11. 2025 19.10
+5
Ko se boš streznil, še enkrat preberi!
ODGOVORI
9 4
JackRussell
29. 11. 2025 19.27
+3
Kaj ima veze politika z nevzgojeno mladino in starši kateri jim kupujejo pirotehniko.
ODGOVORI
3 0
