Eksplozija v sekundah uničila brivnico: zaposlene zdaj preganjajo spomini

Kot je za BBC povedal Abed al Arab, je urejal stranko, ko je odjeknila prva eksplozija. Slišali smo nenavaden zvok in mislili, da gre za potres, pripoveduje. Nadzorne kamere so ujele trenutek, ko je streslo brivnico.

"Stekel sem do glavnih vrat, da bi preveril, kaj se dogaja. Ko sem prišel do vhoda, je odjeknila še druga eksplozija," opisuje al Arab, ki se z žalostjo spominja povsem razdejane brivnice. Steklo je letelo po zraku in poškodovalo zaposlene in stranke. Al Araba je odneslo daleč stran od vhodnih vrat in izgubil je zavest.

"Takoj ko smo se zbudili, sem se počutila grozno. Odprla sem oči in videla, da močno krvavim. Čutila sem bolečino od glave do pet in nisem mogla vstati," pa pripoveduje Celine Ters, ki je prav tako zaposlena v brivnici.

Bala sem se, da bodo moji starši mislili, da sem mrtva, pravi Celine, ki tako kot Abed še vedno okreva zaradi poškodb. A psihološke posledice so veliko hujše kot brazgotine.