Eksplozija v skladišču goriva zahtevala najmanj 20 življenj

Eksplozija v skladišču goriva zunaj glavnega mesta Gorskega Karabaha je po zadnjih podatkih zahtevala najmanj 20 življenj, skoraj 300 ljudi je poškodovanih, med njimi so številni v kritičnem stanju, poroča Guardian. Vzrok za eksplozijo še ni znan. Odjeknila je, ko so se tam vile dolge vrste prebivalcev sporne regije, ki so jim obljubili, da bodo po dolgih mesecih pomanjkanja lahko prišli do goriva.

Gorski Karabah je bil namreč vse od decembra lani povsem odrezan od sveta, potem ko je azerbajdžanska stran blokirala petkilometrski humanitarni koridor, ki ozemlje povezuje z Armenijo. Ustavili so dobavo elektrike in plina ter prekinili dostop do interneta, po 10 mesecih pa je v regiji, ki sta jo zase zahtevala tako Azerbajdžan kot Armenija, močno primanjkovalo tudi hrane in vode.

Pred tednom dni so oblasti v Bakuju nato sprožile vojaško oziroma po njihovih besedah "protiteroristično" operacijo, že naslednji dan pa so separatistične oblasti v Gorskem Karabahu sporočile, da so pristale na razorožitev in začetek pogovorov o integraciji. S tem je bila po več desetletjih spora usoda regije dokončno odločena.