Eksplozija v skladišču pri Neaplju terjala tri smrtne žrtve

V eksploziji, ki je zgodaj popoldne odjeknila v skladišču v Ercolanu pri Neaplju, so umrli najmanj trije ljudje. Ko so na kraj prišli gasilci in reševalci, se je kot posledica eksplozije skladišče porušilo.

Zaenkrat oblasti niso sporočile, ali je morda še kdo pogrešan, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.