Eksplozija v supermarketu: več kot 20 mrtvih, tudi mladoletniki

"Žal je med žrtvami več mladoletnikov ," je sporočil guverner Sonore Alfonso Durazo in pojasnil, da so ranjene prepeljali v bolnišnice v mestu.

Eksplozija je odjeknila v trgovini Waldo's v središču Hermosilla.

Po navedbah pristojnega tožilstva preiskovalci trenutno domnevajo, da je šlo za nesrečo, ki bi jo lahko povzročila okvara električnega transformatorja v objektu.

Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je v odzivu na omrežju X izrazila sožalje svojcem umrlih.