Tujina

Eksplozija v supermarketu: več kot 20 mrtvih, tudi mladoletniki

Ciudad de Mexico, 02. 11. 2025 08.41 | Posodobljeno pred 34 minutami

STA , U.Z.
V eksploziji, ki je odjeknila v supermarketu v mestu Hermosillo na severozahodu Mehike, je umrlo najmanj 23 ljudi, 11 je ranjenih, so sporočile oblasti v zvezni državi Sonora. Po prvih informacijah naj bi jo povzročila okvara električnega transformatorja.

Eksplozija je odjeknila v trgovini Waldo's v središču Hermosilla.

"Žal je med žrtvami več mladoletnikov," je sporočil guverner Sonore Alfonso Durazo in pojasnil, da so ranjene prepeljali v bolnišnice v mestu.

Po navedbah pristojnega tožilstva preiskovalci trenutno domnevajo, da je šlo za nesrečo, ki bi jo lahko povzročila okvara električnega transformatorja v objektu.

Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je v odzivu na omrežju X izrazila sožalje svojcem umrlih.

mehika eksplozija supermarket
