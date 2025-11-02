Eksplozija v supermarketu: več kot 20 mrtvih, tudi mladoletniki

Eksplozija je odjeknila v trgovini Waldo's v središču Hermosilla.
"Žal je med žrtvami več mladoletnikov," je sporočil guverner Sonore Alfonso Durazo in pojasnil, da so ranjene prepeljali v bolnišnice v mestu.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Po navedbah pristojnega tožilstva preiskovalci trenutno domnevajo, da je šlo za nesrečo, ki bi jo lahko povzročila okvara električnega transformatorja v objektu.
Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je v odzivu na omrežju X izrazila sožalje svojcem umrlih.