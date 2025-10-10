Eksplozija v tovarni eksploziva v Tennesseeju

Eksplozija je odjeknila v tovarni Accurate Energetic Systems v okrožju Hickman, ki proizvaja eksplozivna sredstva za vojsko in rudarsko industrijo.

Šerif Chris Davis je novinarjem poročal o smrtnih žrtvah, vendar ni navedel številke. Dodal je, da več ljudi pogrešajo.

Župan okrožja Hickman pa je za televizijo ABC povedal, da pogrešajo 13 ljudi.