Tujina

Eksplozija v tovarni eksploziva v Tennesseeju

Nashville, 10. 10. 2025 20.59 | Posodobljeno pred 25 minutami

STA , L.M.
Po veliki eksploziji v tovarni eksploziva v ameriški zvezni državi Tennessee oblasti pogrešajo več ljudi, poročajo pa tudi o smrtnih žrtvah. Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan.

Eksplozija je odjeknila v tovarni Accurate Energetic Systems v okrožju Hickman, ki proizvaja eksplozivna sredstva za vojsko in rudarsko industrijo.

Šerif Chris Davis je novinarjem poročal o smrtnih žrtvah, vendar ni navedel številke. Dodal je, da več ljudi pogrešajo.

Župan okrožja Hickman pa je za televizijo ABC povedal, da pogrešajo 13 ljudi.

eksplozija ZDA tovarna eksploziva Tennessee
