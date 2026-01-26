Tragedija v tovarni piškotov, umrle štiri delavke

Davi je zagorelo v tovarni piškotov v bližini mesta Trikala v osrednjem delu Grčije. Umrli so najmanj štirje ljudje, še vedno pogrešajo eno osebo, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah grškega ministra za zdravje Adonisa Georgiadisa je bilo v požaru šest ljudi tudi poškodovanih.

Prizadeto podjetje v mestu Trikala, približno 245 kilometrov severozahodno od Aten, je eden največjih proizvajalcev slaščic v državi.

Pred izbruhom požara naj bi odjeknila močna eksplozija, vendar preiskava vzroka še poteka. "Danes se je v nočni izmeni v naših tovarniških prostorih zgodil resen incident, katerega vzrok zaenkrat še ni znan," je podjetje sporočilo v izjavi.

Po poročanju grške televizije ERTNews naj bi se v požaru zrušili streha in zunanja stena stavbe. Po poročanju lokalnih medijev bi vzrok požara lahko bila eksplozija plinske jeklenke v kleti.