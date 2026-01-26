Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Tragedija v tovarni piškotov, umrle štiri delavke

Atene, 26. 01. 2026 14.07 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Uničenje v grški tovarni piškotov

V grški tovarni piškotov Violanta je izbruhnil hud požar, ki je terjal več življenj. V prizadetem poslopju je bilo v zgodnjih jutranjih urah 13 delavcev. Osmim zaposlenim je uspelo pobegniti pred ognjenimi zublji, gasilci pa so kasneje iz stavbe izvlekli trupla štirih žensk. Eno osebo še vedno pogrešajo. Vzrok požara še ni znan, preiskava poteka.

Davi je zagorelo v tovarni piškotov v bližini mesta Trikala v osrednjem delu Grčije. Umrli so najmanj štirje ljudje, še vedno pogrešajo eno osebo, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah grškega ministra za zdravje Adonisa Georgiadisa je bilo v požaru šest ljudi tudi poškodovanih.

Prizadeto podjetje v mestu Trikala, približno 245 kilometrov severozahodno od Aten, je eden največjih proizvajalcev slaščic v državi.

Pred izbruhom požara naj bi odjeknila močna eksplozija, vendar preiskava vzroka še poteka. "Danes se je v nočni izmeni v naših tovarniških prostorih zgodil resen incident, katerega vzrok zaenkrat še ni znan," je podjetje sporočilo v izjavi.

Po poročanju grške televizije ERTNews naj bi se v požaru zrušili streha in zunanja stena stavbe. Po poročanju lokalnih medijev bi vzrok požara lahko bila eksplozija plinske jeklenke v kleti.

Uničenje v grški tovarni piškotov
Uničenje v grški tovarni piškotov
FOTO: AP

Gre za eno najhujših industrijskih nesreč v Grčiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Leta 1992 je v eksploziji rafinerije v industrijski coni Elefsina, blizu pristanišča Pirej, umrlo 15 ljudi.

tovarna Grčija piškoti eksplozija požar

Snežno neurje v ZDA dviguje cene plina v Evropi

Norvežani zgroženi: 'Če bi smuči padle sekundo kasneje ...'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469