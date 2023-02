Eksplozija v Zagrebu: poškodovane tri hiše, policija išče storilca

Naprava je eksplodirala v soboto okoli 2. ure zjutraj, in sicer na dovozih v ulici Gornji Bukovac. Poškodovane so bile hiše, ki so v lasti 41-letnika, 38-letnice in 69-letnice, je sporočila zagrebška policija.

Po zdaj znanih podatkih sicer ni bila poškodovana nobena oseba, višina materialne škode pa še ni znana, poroča Dnevnik.hr.

Prav tako policija za zdaj še nima informacij o motivu, kriminalistična preiskava pa je v teku.