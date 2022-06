Eksplozije in streljanje v templju v Kabulu, storilci neznani

Neznani oboroženi napadalci so napadli sikhovski tempelj v afganistanski prestolnici Kabul in ubili najmanj dve osebi, sedem pa so jih ranili, je sporočilo afganistansko notranje ministrstvo. Nekaj minut pozneje je na tem območju eksplodiral še avtomobil bomba, vendar žrtev ni bilo.

"Slišal sem streljanje in eksplozije, ki so prihajale iz templja," je povedal vodja sikhovske skupnosti Gurnam Singh, tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Abdul Nafi Takor pa je pojasnil, da sta v več ur trajajočem napadu umrla pripadnik sikhovske skupnosti ter pripadnik talibanskih sil, našli pa so tudi trupli dveh napadalcev. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Singh, ki je bil sicer blizu kraja dogodka, je dejal, da bi se lahko število žrtev povečalo in pojasnil, da je običajno ob tej uri zjutraj v templju več sikhov, ki pridejo molit. Število sikhov, ki živijo v Afganistanu, se je zmanjšalo na le okoli 200 s približno pol milijona v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V preteklih letih se je skupnost večkrat soočala z napadi, marca 2020 je bilo tako v napadu na sikhovski tempelj ubitih najmanj 25 ljudi. Odgovornost za napad je takrat prevzela skrajna skupina Islamska država, zaradi česar je veliko sikhov zapustilo državo, še preden so se na oblast avgusta lani vrnili talibani. Islamska država je v preteklosti pogosto napadala afganistanske sikhe, hindujce in druge pripadnike manjšinskih skupnosti, vključno z muslimanskimi šiiti in sufiji. Med muslimanskim svetim mesecem ramazanom je državo konec aprila prizadela vrsta bombnih napadov, za nekatere med njimi je odgovornost prevzela Islamska država. Najhujši je bil v severnem mestu Kunduz, kjer je bomba uničila sufijsko mošejo in ubila najmanj 36 ljudi. Islamska država je, podobno kot talibani, sunitska islamistična skupina, vendar sta ostri tekmici, saj si talibani prizadevajo za Afganistan brez tujih sil, Islamska država pa želi vzpostaviti islamski kalifat, ki bi se raztezal vsaj od Turčije do Pakistana. Predstavniki talibanov vztrajajo, da so njihove sile v boju proti Islamski državi zmagale, vendar analitiki ugotavljajo, da ta še vedno ostaja ključni varnostni izziv v Afganistanu.