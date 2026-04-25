Eksplozije in streljanje v več mestih, vojska potrdila spopade

Vojska je potrdila, da "boji še vedno potekajo", in dodala, da so varnostne sile "v polnem spopadu z napadalci". Po pričevanjih očividcev so bili posebej intenzivni spopadi v kraju Kati, kjer se nahaja ena ključnih vojaških baz v bližini prestolnice. Ceste so zaprte, vojska pa izvaja nadzor in pregleduje vozila.

Napadi niso omejeni le na prestolnico. Poročila govorijo o usklajenih akcijah tudi na severu države – v mestih Gao in Kidal – ter v osrednjem delu, v kraju Sevare. Analitiki ocenjujejo, da gre za največji koordinirani napad džihadističnih skupin v Maliju v zadnjih letih.

Po dostopnih informacijah naj bi napade izvajale različne oborožene frakcije. Separatistična skupina Azawad Liberation Front, ki si prizadeva za neodvisno državo Tuaregov na severu, naj bi prevzela nadzor nad Kidalom. Hkrati naj bi džihadistična mreža Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, povezana z Al Kaido, izvedla napade na več lokacijah po državi.

Nekatere trditve, vključno s poročili o sestreljenem vojaškem helikopterju in zavzetju vojaških oporišč, za zdaj še niso neodvisno potrjene.

Razmere so vplivale tudi na letalski promet. Po poročilih naj bi bili vsi leti v Bamako začasno odpovedani, letališče pa zaprto. Oblasti so vzpostavile kontrolne točke na cestah proti letališču, medtem ko tuja predstavništva svoje državljane pozivajo, naj ostanejo na varnem.

Napadi so sprožili ostre odzive mednarodne skupnosti. Predsednik komisije Afriške unije je izrazil globoko zaskrbljenost in opozoril na nevarnost za civilno prebivalstvo. Tudi ameriški State Department je napade ostro obsodil in izrazil podporo malijskemu ljudstvu.