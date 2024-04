Eksplozije na Češkem, zastrupitve in Vila Elena: Kdo sta zloglasna ruska vohuna?

Kot razkriva Insider, je češki obveščevalni center za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu objavil ugotovitve večletne preiskave o vlogi enote 29155 pri uničenju skladišč orožja in streliva leta 2014 v Vrbeticah, majhnem mestu na Češkem. Napadi, zaradi katerih je Praga izgnala 18 ruskih obveščevalcev, ki so v državi delovali pod diplomatsko krinko, so bili izvedeni z eksplozivnimi napravami, ki so jih namestili najbolj prepoznavni operativci enote 29155, 44-letni Aleksander Miškin in 45-letni Anatolij Čepiga . Oba sta že pred tem postala poznana zaradi poskusa umora Sergeja Skripala , častnika GRU, ki je postal britanski dvojni agent, in njegove hčerke Julie v Salisburyju v Angliji leta 2018. Za poskus umora sta uporabila najbolj prepoznavno kremeljsko metodo: strup novičok.

Tukaj pa v enačbo prideta še zakonca Šapošnikov, ki sta poskrbela, da sta Miškin in Čepiga dobila dostop do dveh različnih skladišč na Češkem, poleg tega pa sta tudi neposredno komunicirala z generalom Andrejem Averjanom , ustanovnim poveljnikom enote 29155, ki ju je zadolžil, da omogočita eksplozije. GRU tako kot SVR, ruska zunanja obveščevalna služba, že dolgo izvaja lasten program za nezakonite priseljence. Vendar sta Šapošnikova prvi znani primer, da sta bila kdaj koli povezana z enoto 29155. Že meseca marca je Insider skupaj s 60 Minutes in Der Spiegel razkril dokaze, da je enota 29155 vpletena v usmerjene energetske napade, ki naj bi bili vzrok havanskega sindroma, niza izčrpavajočih zdravstvenih obolenj ameriških obveščevalnih uradnikov in diplomatov po vsem svetu.

In kljub temu, da sta se oba zakonca ukvarjala z vohunjenjem za Rusijo in pomagala pri sabotažah, ki so nastajale pod taktirko GRU, se zdi, da je bila 62-letna Elena neposredno vključena v enoto 29155, o čemer pričajo tako ugotovitve čeških preiskovalcev kot tudi neodvisni dokumenti, ki jih je odkril the Insider. Češki preiskovalci po tem sklepajo, da je verjetno vodila in nadzorovala dejavnosti svojega moža (in morda njunega sina) v podporo ruskim državnim interesom. Tajne naloge pa so segale od zbiranja obveščevalnih podatkov do logističnega pospeševanja, zagotavljanja varnih zatočišč, novačenja in celo pomoči pri zagotavljanju fizičnega dostopa za agente GRU.

The Insider je razkril tudi, da je imela Šapošnikova tajni potni list ruske službe iz specifične serije potnih listov, rezervirane za vohune iz enote 29155. Prejela je tudi odlikovanje Ruske federacije, najvišje državno odlikovanje, ki se podeljuje le tistim, ki opravljajo "službo ruski državi in narodu". Naziv je prejela od samega ruskega predsednika na tajni slovesnosti v Moskvi po sabotažnih operacijah na Češkem in v Bolgariji.

In ko so se stvari leta 2023 začele odvijati proti koristi zakoncev, sta zbežala v Grčijo. Češki organi so namreč po izvedbi neodvisne kazenske preiskave o vlogi zakoncev par razglasili za osumljenca in od grških organov zahtevali njuno zaslišanje.

Šapošnikova sta sicer grškim organom predložila izjavo, v kateri sta zatrdila, da ju Češka preganja in da sta "grešna kozla v imenu neznanih interesov". Nikolaj je februarja 2024 v starosti 62 let v Grčiji umrl zaradi srčnega napada.

Trenutek, ko je skladišče eksplodiralo

Skladišče je eksplodiralo 16. oktobra ob 9.30 in celotno stavbo spremenilo v pekel, sledile so sekundarne eksplozije, ki so nastale zaradi vžiga strelnega prahu in zažigalnih sredstev. Nastala eksplozija je bila tako močna, da je uro pozneje inštitut za geofiziko zabeležil močan potres. Dva zaposlena sta bila med pregledovanjem letalskih motorjev in 152-milimetrskih artilerijskih izstrelkov na kraju samem ubita. Na njunih ostankih so kasneje našli črepinje sovjetske/ruske protitankovske granate PG-15.