Eksplozije na iranskem otoku Kešm

Napadi naj bi bili obrambne narave in odgovor na iranske napade. Po navedbah ameriških uradnikov je bil eden od povodov raketa, ki jo je iranska revolucionarna garda izstrelila proti ameriškemu vojaškemu lovcu. V ločenem incidentu naj bi ameriške sile prestregle raketo, izstreljeno z otoka Kešm, ki je bila namenjena proti ladjam v Hormuški ožini.

Napadi so del niza omejenih ameriških vojaških operacij proti Iranu, ki naj bi jih Washington v zadnjih tednih izvajal brez javnih napovedi. Vlada naj bi želela ohraniti operacije v tajnosti, da ne bi ustvarila vtisa, da se pripravlja na obnovitev obsežnejših spopadov.

Otok Kešm leži ob vhodu v Hormuško ožino in ima pomemben strateški položaj. Na njem so podzemni raketni kompleks, pomorsko oporišče in velika naprava za razsoljevanje morske vode. Ameriška vojska je otok napadla že v prejšnjih fazah konflikta, v Washingtonu pa so po navedbah medijev razpravljali tudi o možnosti njegove zasedbe.

Donald Trump je medtem v ponedeljek večkrat zanikal možnost novih napadov na Iran po volitvah. Novinarjem je ponovno zagotovil, da so ZDA vojno z Iranom že dobile, in poudaril, da se že več mesecev ne obstreljujejo. Na vprašanje, ali po torkovih kongresnih volitvah razmišlja o novih napadih na Iran, je odgovoril nikalno.