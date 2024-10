Po raketnem napadu na Izrael Netanjahu že zagrozil Iranu

Že ponoči je Izrael nadaljeval z napadi, saj so izraelske obrambne sile potrdile, da so v južnem predelu Bejruta zadeli "teroristične cilje", pred tem so prebivalce tega območja opozorili, naj se evakuirajo, poroča BBC. Na območju je bilo slišati več eksplozij.

Po doslej znanih podatkih je v napadu namreč umrl Palestinec na zasedenem Zahodnem bregu, ki so ga zadeli ostanki sestreljene rakete. Izraelski zdravniki so ob tem poročali, da sta bili zaradi šrapnelov lažje ranjene še dve osebi. Del enega od izstrelkov je padel tudi v Jordanijo, ki leži vzhodno od Izraela, in poškodoval tri osebe.

Po torkovem napadu na Izrael je ulice Teherana zavzela množica ljudi, ki so držali zastave Hezbolaha in kazali obraz nekdanjega vodje Hezbolaha, ki je bil v petek ubit v izraelskem letalskem napadu v Libanonu.

"Dogodki bodo imeli posledice," je po napadu napovedal tiskovni predstavnik izraelskih sil Daniel Hagari . "Imamo načrte in ukrepali bomo na kraju in ob času, ki ju bomo določili," je dejal.

Hezbolah trdi, da so na jugu Libanona izraelske sile prisilili k umiku, nadaljujejo se napadi na Gazo

V sredo zgodaj zjutraj so se spopadi nadaljevali na jugu Libanona, kjer naj bi izraelske sile poskušale prodreti v mesto Adaisseh. Hezbolah, ki ga podpira Iran, je v izjavi sporočil, da so njihove sile naletele na izraelsko patruljo in se z njo spopadle ter jih prisilili k umiku. Skupina trdi, da so Izraelu povzročili dodatne izgube. Izrael navedb še ni komentiral.

Medtem so izraelske zračne sile napadle Hamasov kompleks za poveljevanje in nadzor v Gazi, je sporočila izraelska vojska. Po njihovih trditvah je Hamas kompleks preuredil, saj naj bi bila pred tem v njem srednja šola. Nekdanjo šolo naj bi pripadniki Hamas uporabljali za načrtovanje napadov na njihovo državo, trdi izraelska stran.

Varnostni svet ZN o iranskem napadu na Izrael

Varnostni svet ZN se bo zaradi iranskega napada na Izrael sešel na izrednem zasedanju, je potrdila Švica, ki je oktobra od Slovenije prevzela predsedovanje najpomembnejšemu organu svetovne organizacije. Na zasedanju bo tudi izraelski veleposlanik Danny Danon, ki je v torek napovedal za Iran zelo boleč odgovor na napad.

Varnostni svet ZN je imel podobno zasedanje že aprila, ko je Iran v odgovor na napad na konzulat v Damasku proti Izraelu poslal okrog 170 brezpilotnikov, 30 manevrirnih in 120 balističnih raket.

Člani Varnostnega sveta ZN - med njimi veleposlanik Samuel Žbogar - so aprila obsojali iranski napad in pozivali k umiritvi razmer, vendar Varnostni svet ni izdal formalne obsodbe. Diplomati na ZN pričakujejo, da bo tokrat podobno.

"Odločili se bomo, kdaj in kako se bomo odzvali, vendar vam lahko povem eno: to bo opazno, boleče in mislim, da Iranci, ki nas opazujejo, razumejo, da to ni usmerjeno proti iranskemu ljudstvu, ampak proti radikalnemu režimu, ki je iransko ljudstvo potegnil v ta položaj," je v torek novinarjem na sedežu ZN povedal Danon.

"Pripravljeni smo tako na obrambo kot na napad. Izrael bo sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito svojih državljanov. Kot smo mednarodni skupnosti že prej jasno povedali - vsak sovražnik, ki bo napadel Izrael, mora pričakovati boleč odgovor," je dodal Danon.