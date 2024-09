Eksplozije radijskih postaj v Libanonu: število žrtev naraslo na 20

Libanon je v sredo popoldne zajel drugi val eksplozij, potem ko so v torek množično eksplodirali pozivniki. Eksplozije so prvi dan zahtevale najmanj 12 življenj, med njimi dva otroka, več kot 2800 ljudi je bilo ranjenih. V sredo pa je v eksplozijah ročnih radijskih postaj oz. walkie-talkiejev v več krajih po državi po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, 450 je ranjenih.

Bolnišnice so bile že po torkovih eksplozijah preobremenjene. Iran je tako že ponudil, da sprejme okoli sto ranjencev. Večinoma so ranjeni utrpeli poškodbe na rokah in očeh.

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je odgovornost za torkov napad pripisalo Izraelu in napovedalo povračilne ukrepe. Izrael se na eksplozije še ni odzval, je pa izraelski obrambni minister Joav Galant v sredo dejal, da Izrael začenja novo fazo v vojni, pri čemer se težišče premika proti severu.