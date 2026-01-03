Eksplozije v Caracasu, nad mestom zvoki letal

Prva eksplozija je bila zabeležena okoli 1.50 po lokalnem času, poroča CNN. "Ena je bila tako močna, da se mi je po njej treslo okno," je povedal dopisnik Osmary Hernandez.
Več delov mesta je bilo brez elektrike, novinarji CNN v venezuelski prestolnici pa so po eksplozijah slišali zvok letal in helikopterjev.
Venezuelski mediji Efecto Cocuyo in Tal Cual Digital so poročali, da so eksplozije slišali tudi v zvezni državi La Guaira severno od Caracasa in na obali države ter v Higueroteju, mestu na obali v zvezni državi Miranda.
Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat opozoril, da se ZDA pripravljajo na nove ukrepe proti domnevnim mrežam za trgovino z drogami v Venezueli in da se bodo napadi na kopnem začeli "kmalu".
Oktobra je ameriški predsednik tudi dejal, da je pooblastil agenijo CIA za delovanje v Venezueli, da bi "zajezila nezakonite tokove migrantov in drog" iz te južnoameriške države.
Bela hiša zaenkrat ni podala uradnih izjav.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.