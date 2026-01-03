Naslovnica
Zgodba se razvija

Eksplozije v Caracasu, nad mestom zvoki letal

Caracas, 03. 01. 2026 08.01 pred 16 minutami 1 min branja 17

Avtor:
M.V.
Eksplozije v Caracasu

Iz venezuelske prestolnice Caracas poročajo o več eksplozijah. Nad mestom naj bi bilo slišati tudi zvok letal in helikopterjev. Deli prestolnice so brez elektrike.

Prva eksplozija je bila zabeležena okoli 1.50 po lokalnem času, poroča CNN. "Ena je bila tako močna, da se mi je po njej treslo okno," je povedal dopisnik Osmary Hernandez.

Več delov mesta je bilo brez elektrike, novinarji CNN v venezuelski prestolnici pa so po eksplozijah slišali zvok letal in helikopterjev.

Venezuelski mediji Efecto Cocuyo in Tal Cual Digital so poročali, da so eksplozije slišali tudi v zvezni državi La Guaira severno od Caracasa in na obali države ter v Higueroteju, mestu na obali v zvezni državi Miranda.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat opozoril, da se ZDA pripravljajo na nove ukrepe proti domnevnim mrežam za trgovino z drogami v Venezueli in da se bodo napadi na kopnem začeli "kmalu".

Oktobra je ameriški predsednik tudi dejal, da je pooblastil agenijo CIA za delovanje v Venezueli, da bi "zajezila nezakonite tokove migrantov in drog" iz te južnoameriške države.

Bela hiša zaenkrat ni podala uradnih izjav. 

venezuela eksplozije caracas letala

Obupani starši še vedno iščejo sina: 'Srečno novo leto, mama, rad te imam'

KOMENTARJI17

Žilefinska
03. 01. 2026 08.19
Upam da Kitajci se letos zavzamejo Taivan,ta septicka jama od amerika pa da zgori v drzavljanski vojni
Odgovori
+0
2 2
Sixten Malmerfelt
03. 01. 2026 08.19
To je res velika droga: nafta!
Odgovori
+1
2 1
Artechh
03. 01. 2026 08.17
Odlično. Kaj se o gredo drogo. Velikokrat so bili opozorjeni
Odgovori
-4
1 5
Mens sana
03. 01. 2026 08.22
..........tudi Vas bi moral kdo opozoriti, da ne pišete neumnosti..................
Odgovori
0 0
Mens sana
03. 01. 2026 08.17
.............ameriški golob miru je poletel z oljčno vejico v kljunu nad obubožano Venezuelo, da bi je osvobodil od kriminala, drog, tiranije in........................ nafte......................, Ameriški zaliv je območje miru in demokracije,..................žal pa Kuba nima nafte............
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
03. 01. 2026 08.17
Oranžni spet dela sr... po svetu.
Odgovori
+3
5 2
big_foot
03. 01. 2026 08.16
Temu se reče nekako, ko boste štihali vrt pa če začne slučajno nafta ven špricat hitro zasujte pa bodite tiho. Lahko si dalajlama osebno boš v trenutku terorist ali pa diktator katerega ljudstvo je treba rešit…. Ne povedo pa da samo naravnih bogastev. Za ljudi se jim pa je…
Odgovori
+1
3 2
JackRussell
03. 01. 2026 08.15
V nekaterih državah je tudi do 40% državnega proračuna iz prodaje drog.
Odgovori
-1
1 2
Sixten Malmerfelt
03. 01. 2026 08.20
To je bilo predvsem v Afganistanu JackR, kjer je CIA vodila posel s hašišom!
Odgovori
0 0
myomy
03. 01. 2026 08.15
A to je tisti Trump, ki še ni začel nobene vojne in si želi Nobelovo nagrado za mir? Pa že ...
Odgovori
+2
5 3
ptuj.si
03. 01. 2026 08.16
Katero vojno pa je začel???
Odgovori
-1
3 4
Artechh
03. 01. 2026 08.18
Oni jim uničujejo državo z drogami. To je obramba. Zmešani levičarji ne veste da obstajajo posledice
Odgovori
+0
1 1
myomy
03. 01. 2026 08.22
Kako pa se drugače imenuje bombardiranje suverenih držav, kot so Iran, Sirija, Venezuela .... prometna nesreča?
Odgovori
0 0
walter2
03. 01. 2026 08.15
Če so napadli Venezuelo niso nič boljši od Rusov.
Odgovori
+9
9 0
enajstdvanajst1
03. 01. 2026 08.13
Manduro je izgubil volitve! Prestol se pa oklepa s pomočjo kitajske in rusije. 100 000 ljudi je pa dal zapreti ker so proti njemu. komunizem je veliko zlo na zemlji
Odgovori
+2
9 7
Potouceni kramoh
03. 01. 2026 08.16
Strezni se.Ameriški kapitalistični pohlep po nafti in hegemonija ne pozna meja.
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
