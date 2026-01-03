Eksplozije v Caracasu, nad mestom zvoki letal

Prva eksplozija je bila zabeležena okoli 1.50 po lokalnem času, poroča CNN. "Ena je bila tako močna, da se mi je po njej treslo okno," je povedal dopisnik Osmary Hernandez.

Več delov mesta je bilo brez elektrike, novinarji CNN v venezuelski prestolnici pa so po eksplozijah slišali zvok letal in helikopterjev.